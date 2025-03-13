Как правильно варить сгущёнку, чтобы банка не взорвалась

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Варёная сгущёнка — вкусное лакомство, но найти её в магазине удаётся не всегда. Проще приготовить её дома, но этот процесс требует соблюдения важных правил. Одна ошибка — и банка может взорваться! Разберёмся, как сварить сгущённое молоко правильно.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain сгущенное молоко

Пошаговая инструкция по варке сгущёнки

1. Удаляем этикетку

Перед варкой обязательно снимите бумажную обёртку с банки. Во время кипячения она всё равно отклеится и будет плавать в воде, загрязняя кастрюлю.

2. Используем хитрый лайфхак

Некоторые хозяйки кладут банку в полиэтиленовый пакет, завязывают и только потом опускают в кастрюлю. Это помогает предотвратить загрязнение клеем.

3. Заполняем кастрюлю водой

Выбираем глубокую кастрюлю и наполняем её водой так, чтобы жидкость покрывала банку минимум на 5 см.

4. Варим сгущёнку

Доводим воду до кипения на максимальном огне.

Затем уменьшаем огонь до минимума и закрываем кастрюлю крышкой.

Варим от 2,5 до 3,5 часов — чем дольше, тем гуще получится сгущёнка.

Важно! Следите, чтобы банка всегда была покрыта водой, иначе она может взорваться.

5. Остужаем без спешки

После варки не вынимайте банку сразу — пусть она полностью остынет в кастрюле. Это убережёт её от перепада температур, который может привести к разрыву.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

