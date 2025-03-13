Как правильно варить сгущёнку, чтобы банка не взорвалась

Варёная сгущёнка — вкусное лакомство, но найти её в магазине удаётся не всегда. Проще приготовить её дома, но этот процесс требует соблюдения важных правил. Одна ошибка — и банка может взорваться! Разберёмся, как сварить сгущённое молоко правильно.
Перед варкой обязательно снимите бумажную обёртку с банки. Во время кипячения она всё равно отклеится и будет плавать в воде, загрязняя кастрюлю.
Некоторые хозяйки кладут банку в полиэтиленовый пакет, завязывают и только потом опускают в кастрюлю. Это помогает предотвратить загрязнение клеем.
Выбираем глубокую кастрюлю и наполняем её водой так, чтобы жидкость покрывала банку минимум на 5 см.
Важно! Следите, чтобы банка всегда была покрыта водой, иначе она может взорваться.
После варки не вынимайте банку сразу — пусть она полностью остынет в кастрюле. Это убережёт её от перепада температур, который может привести к разрыву.
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
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