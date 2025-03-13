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Ошибка, из-за которой тесто не поднимается — даже опытные хозяйки забывают об этом

1:05
Еда

Даже у опытных хозяек пирог может не подняться, и тогда все усилия идут насмарку. Казалось бы, всё сделано правильно: ингредиенты отмерены, тесто замешано, но выпечка остаётся плоской и плотной. Оказывается, всему виной одна распространённая ошибка!

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Главная причина неудачи — холодные ингредиенты

Часто проблема кроется в муке, которая хранилась в холодильнике или в прохладном месте. Холодная мука влияет на качество теста и не даёт ему правильно подняться.

Как избежать ошибки?

  • Достаньте муку заранее, чтобы она прогрелась до комнатной температуры (не менее 12 часов).
  • Остальные ингредиенты, такие как яйца, молоко, дрожжи, сливочное масло (если не песочное тесто), тоже должны быть не холоднее комнатной температуры.
  • Холодные продукты нужны только для песочного теста, так как оно не должно раздуваться при выпекании.

Если соблюдать эти правила, тесто поднимется, а выпечка получится пышной и воздушной!

Уточнения

Те́сто - полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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