Ошибка, из-за которой тесто не поднимается — даже опытные хозяйки забывают об этом

Даже у опытных хозяек пирог может не подняться, и тогда все усилия идут насмарку. Казалось бы, всё сделано правильно: ингредиенты отмерены, тесто замешано, но выпечка остаётся плоской и плотной. Оказывается, всему виной одна распространённая ошибка!
Часто проблема кроется в муке, которая хранилась в холодильнике или в прохладном месте. Холодная мука влияет на качество теста и не даёт ему правильно подняться.
Если соблюдать эти правила, тесто поднимется, а выпечка получится пышной и воздушной!
Те́сто - полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).
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