Ошибка, из-за которой тесто не поднимается — даже опытные хозяйки забывают об этом

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже у опытных хозяек пирог может не подняться, и тогда все усилия идут насмарку. Казалось бы, всё сделано правильно: ингредиенты отмерены, тесто замешано, но выпечка остаётся плоской и плотной. Оказывается, всему виной одна распространённая ошибка!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

Главная причина неудачи — холодные ингредиенты

Часто проблема кроется в муке, которая хранилась в холодильнике или в прохладном месте. Холодная мука влияет на качество теста и не даёт ему правильно подняться.

Как избежать ошибки?

Достаньте муку заранее, чтобы она прогрелась до комнатной температуры (не менее 12 часов).

Остальные ингредиенты, такие как яйца, молоко, дрожжи, сливочное масло (если не песочное тесто), тоже должны быть не холоднее комнатной температуры.

Холодные продукты нужны только для песочного теста, так как оно не должно раздуваться при выпекании.

Если соблюдать эти правила, тесто поднимется, а выпечка получится пышной и воздушной!

Уточнения

Те́сто - полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

