Любите картошку фри, но боитесь калорий? Этот рецепт вам понравится

Картофель фри — одно из самых любимых блюд, но классический способ его приготовления в масле делает его не самым полезным. Однако есть способ приготовить хрустящий и вкусный картофель фри без фритюра, сохранив его вкус и минимизировав вред. Главное — соблюсти несколько простых правил!
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Картофель фри
Как приготовить картофель фри в духовке?
1. Подготовка картофеля
Вымойте и очистите картофель.
Нарежьте его одинаковыми брусочками, толщина которых не должна превышать 2 см.
2. Варка в подсоленной воде
Опустите картофель в кипящую подсоленную воду и проварите 5 минут.
Затем сразу переложите его в миску с холодной водой, чтобы остановить процесс варки.
Через пару минут выложите на бумажное полотенце и тщательно обсушите.
3. Запекание
Противень застелите пергаментной бумагой, слегка смажьте растительным маслом.
Выложите картофель ровным слоем.
Смажьте кусочки небольшим количеством масла с помощью кулинарной кисти.
4. Готовка в духовке
Разогрейте духовку до 180 °C.
Выпекайте 20 минут, периодически переворачивая, чтобы картофель подрумянился со всех сторон.
5. Добавляем соль
После запекания достаньте картофель и только теперь посолите. Это поможет избежать излишней влажности и сохранить хрустящую корочку.
Полезные советы:
Чтобы картофель получился ещё более хрустящим, перед запеканием слегка обваляйте его в кукурузном крахмале.
Можно добавить любимые специи: паприку, сушёный чеснок, розмарин или прованские травы.
Запекайте на режиме конвекции, если у вас есть такая возможность — тогда картофель подрумянится равномернее.
Теперь у вас есть идеальный рецепт полезного картофеля фри, который можно есть без угрызений совести!
Уточнения
Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C.