Любите картошку фри, но боитесь калорий? Этот рецепт вам понравится

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель фри — одно из самых любимых блюд, но классический способ его приготовления в масле делает его не самым полезным. Однако есть способ приготовить хрустящий и вкусный картофель фри без фритюра, сохранив его вкус и минимизировав вред. Главное — соблюсти несколько простых правил!

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

Как приготовить картофель фри в духовке?

1. Подготовка картофеля

Вымойте и очистите картофель.

Нарежьте его одинаковыми брусочками, толщина которых не должна превышать 2 см.

2. Варка в подсоленной воде

Опустите картофель в кипящую подсоленную воду и проварите 5 минут.

Затем сразу переложите его в миску с холодной водой, чтобы остановить процесс варки.

Через пару минут выложите на бумажное полотенце и тщательно обсушите.

3. Запекание

Противень застелите пергаментной бумагой, слегка смажьте растительным маслом.

Выложите картофель ровным слоем.

Смажьте кусочки небольшим количеством масла с помощью кулинарной кисти.

4. Готовка в духовке

Разогрейте духовку до 180 °C.

Выпекайте 20 минут, периодически переворачивая, чтобы картофель подрумянился со всех сторон.

5. Добавляем соль

После запекания достаньте картофель и только теперь посолите. Это поможет избежать излишней влажности и сохранить хрустящую корочку.

Полезные советы:

Чтобы картофель получился ещё более хрустящим, перед запеканием слегка обваляйте его в кукурузном крахмале.

Можно добавить любимые специи: паприку, сушёный чеснок, розмарин или прованские травы.

Запекайте на режиме конвекции, если у вас есть такая возможность — тогда картофель подрумянится равномернее.

Теперь у вас есть идеальный рецепт полезного картофеля фри, который можно есть без угрызений совести!

Уточнения

Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C.

