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Любите картошку фри, но боитесь калорий? Этот рецепт вам понравится

2:01
Еда

Картофель фри — одно из самых любимых блюд, но классический способ его приготовления в масле делает его не самым полезным. Однако есть способ приготовить хрустящий и вкусный картофель фри без фритюра, сохранив его вкус и минимизировав вред. Главное — соблюсти несколько простых правил!

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Как приготовить картофель фри в духовке?

1. Подготовка картофеля

  • Вымойте и очистите картофель.
  • Нарежьте его одинаковыми брусочками, толщина которых не должна превышать 2 см.

2. Варка в подсоленной воде

  • Опустите картофель в кипящую подсоленную воду и проварите 5 минут.
  • Затем сразу переложите его в миску с холодной водой, чтобы остановить процесс варки.
  • Через пару минут выложите на бумажное полотенце и тщательно обсушите.

3. Запекание

  • Противень застелите пергаментной бумагой, слегка смажьте растительным маслом.
  • Выложите картофель ровным слоем.
  • Смажьте кусочки небольшим количеством масла с помощью кулинарной кисти.

4. Готовка в духовке

  • Разогрейте духовку до 180 °C.
  • Выпекайте 20 минут, периодически переворачивая, чтобы картофель подрумянился со всех сторон.

5. Добавляем соль

После запекания достаньте картофель и только теперь посолите. Это поможет избежать излишней влажности и сохранить хрустящую корочку.

Полезные советы:

  • Чтобы картофель получился ещё более хрустящим, перед запеканием слегка обваляйте его в кукурузном крахмале.
  • Можно добавить любимые специи: паприку, сушёный чеснок, розмарин или прованские травы.
  • Запекайте на режиме конвекции, если у вас есть такая возможность — тогда картофель подрумянится равномернее.

Теперь у вас есть идеальный рецепт полезного картофеля фри, который можно есть без угрызений совести!

Уточнения

Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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