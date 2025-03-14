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Ошибки при варке фасоли — почему она остаётся сухой

1:53
Еда

Фасоль — продукт на любителя, и часто она получается сухой и твёрдой. Однако это не ошибка самого продукта, а результат неправильного приготовления. Хотите получить мягкую, нежную и рассыпчатую фасоль? Тогда забудьте про спешку и следуйте простым правилам!

Фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фасоль

Главные ошибки при варке фасоли

Часто фасоль готовят без замачивания, что делает её жёсткой и трудноусвояемой. Также многие варят её в одной воде от начала до конца, что влияет на консистенцию. Разберёмся, как делать правильно.

Пошаговый процесс варки белой фасоли

1. Замачивание

Фасоль заливают холодной водой на ночь. Это помогает ей стать мягче и сократить время варки.

2. Первая варка

  • Воду после замачивания сливают, фасоль промывают.
  • Перекладывают в кастрюлю, заливают новой холодной водой и доводят до кипения.
  • Помешивают ложкой, затем варят на слабом огне под неплотно закрытой крышкой 30 минут.

3. Вторая варка

  • Воду снова сливают, фасоль заливают новой холодной водой (уровень воды должен быть выше фасоли на 5 см).
  • Ставят на слабый огонь, доводят до кипения и варят 1 час под плотно закрытой крышкой.

4. Добавление воды в процессе

В течение варки с равным интервалом добавляют 3 чашки воды небольшими порциями. Важно, чтобы кипение было слабым.

5. Когда добавлять соль?

Солить фасоль нужно в конце варки, иначе она будет вариться дольше и может остаться жёсткой.

Идеальная фасоль готова!

Следуя этим простым правилам, вы получите мягкую, нежную фасоль, которая идеально подойдёт для супов, гарниров и салатов.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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