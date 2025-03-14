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Любимый завтрак с новым вкусом — сырники с сюрпризом

2:10
Еда

Сырники сами по себе — это вкусно, а если спрятать в них кусочек шоколада, получится настоящий кулинарный шедевр! Растопленный шоколад внутри делает текстуру нежнее, а вкус — богаче. Готовятся такие сырники очень просто, а подавать их можно с йогуртом, фруктами, взбитыми сливками или просто посыпав какао.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Творог (5-9%) — 500 г
  • Мука — 5 ст. л.
  • Молочный шоколад — 90 г
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Растительное масло — для жарки
  • Взбитые сливки и какао — для подачи

Как приготовить сырники с шоколадом?

1. Замешиваем тесто

В глубокой миске смешайте творог, сахар, ванильный сахар, яйцо, соль и 3 ст. л. муки. Оставьте на 10 минут, чтобы масса стала плотнее.

2. Формируем сырники

Разломайте шоколад на небольшие квадраты. Руками сформируйте лепёшку из теста, положите в центр кусочек шоколада и защипните края, придавая форму круглого сырника. Обваляйте его в оставшейся муке.

3. Обжариваем

Разогрейте масло на сковороде. Выложите сырники и жарьте под крышкой по 4 минуты с каждой стороны на медленном огне, чтобы они хорошо пропеклись.

4. Подаём

Готовые сырники подавайте горячими. Украсьте взбитыми сливками, посыпьте какао или подайте с фруктами и йогуртом.

Полезные советы:

  • Если хотите сделать десерт ещё нежнее, замените часть муки манной крупой.
  • Можно использовать чёрный шоколад, если любите более насыщенный вкус.
  • Вместо шоколада попробуйте шоколадную пасту — её лучше заранее охладить, чтобы было удобнее формировать сырники.
  • Если не добавлять сахар в тесто, то можно посыпать сырники сахарной пудрой перед подачей.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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