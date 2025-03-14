Любимый завтрак с новым вкусом — сырники с сюрпризом

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники сами по себе — это вкусно, а если спрятать в них кусочек шоколада, получится настоящий кулинарный шедевр! Растопленный шоколад внутри делает текстуру нежнее, а вкус — богаче. Готовятся такие сырники очень просто, а подавать их можно с йогуртом, фруктами, взбитыми сливками или просто посыпав какао.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Ингредиенты (на 4 порции)

Творог (5-9%) — 500 г

Мука — 5 ст. л.

Молочный шоколад — 90 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Растительное масло — для жарки

Взбитые сливки и какао — для подачи

Как приготовить сырники с шоколадом?

1. Замешиваем тесто

В глубокой миске смешайте творог, сахар, ванильный сахар, яйцо, соль и 3 ст. л. муки. Оставьте на 10 минут, чтобы масса стала плотнее.

2. Формируем сырники

Разломайте шоколад на небольшие квадраты. Руками сформируйте лепёшку из теста, положите в центр кусочек шоколада и защипните края, придавая форму круглого сырника. Обваляйте его в оставшейся муке.

3. Обжариваем

Разогрейте масло на сковороде. Выложите сырники и жарьте под крышкой по 4 минуты с каждой стороны на медленном огне, чтобы они хорошо пропеклись.

4. Подаём

Готовые сырники подавайте горячими. Украсьте взбитыми сливками, посыпьте какао или подайте с фруктами и йогуртом.

Полезные советы:

Если хотите сделать десерт ещё нежнее, замените часть муки манной крупой.

Можно использовать чёрный шоколад, если любите более насыщенный вкус.

Вместо шоколада попробуйте шоколадную пасту — её лучше заранее охладить, чтобы было удобнее формировать сырники.

Если не добавлять сахар в тесто, то можно посыпать сырники сахарной пудрой перед подачей.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

