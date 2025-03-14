Любимый завтрак с новым вкусом — сырники с сюрпризом

Сырники сами по себе — это вкусно, а если спрятать в них кусочек шоколада, получится настоящий кулинарный шедевр! Растопленный шоколад внутри делает текстуру нежнее, а вкус — богаче. Готовятся такие сырники очень просто, а подавать их можно с йогуртом, фруктами, взбитыми сливками или просто посыпав какао.
В глубокой миске смешайте творог, сахар, ванильный сахар, яйцо, соль и 3 ст. л. муки. Оставьте на 10 минут, чтобы масса стала плотнее.
Разломайте шоколад на небольшие квадраты. Руками сформируйте лепёшку из теста, положите в центр кусочек шоколада и защипните края, придавая форму круглого сырника. Обваляйте его в оставшейся муке.
Разогрейте масло на сковороде. Выложите сырники и жарьте под крышкой по 4 минуты с каждой стороны на медленном огне, чтобы они хорошо пропеклись.
Готовые сырники подавайте горячими. Украсьте взбитыми сливками, посыпьте какао или подайте с фруктами и йогуртом.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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