Манная каша без хлопот — мультиварка всё сделает за вас

Манная каша — это не просто детское блюдо, а настоящий завтрак-комфорт. А если добавить в неё фрукты, получится десерт, который захочется готовить снова и снова. Этот рецепт избавит вас от постоянного помешивания у плиты: мультиварка всё сделает сама!

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Ингредиенты (на 2 порции)

Манная крупа — 0,5 стакана

Молоко — 250 мл

Сахар — 1 ст. л.

Сливочное масло — 100 г

Вишнёвый компот — 400 г

Абрикосовый компот — 400 г

Как приготовить манную кашу в мультиварке?

1. Подготавливаем ингредиенты

Слейте сироп из вишнёвого и абрикосового компота в чашу мультиварки. Добавьте молоко.

2. Доводим до кипения

Выберите режим "Мультиповар", установите температуру 140 °C и доведите жидкость до кипения.

3. Засыпаем крупу

Тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки.

4. Добавляем сладость и аромат

Положите в кашу сахар, сливочное масло и подготовленные фрукты из компота.

5. Готовим кашу

Перемешайте и установите режим "Мультиповар" на 100 °C. Готовьте 7 минут.

6. Подаём к столу

Разложите по тарелкам и наслаждайтесь нежной, ароматной кашей!

Полезные советы

Если хотите сделать кашу ещё вкуснее, попробуйте добавить немного ванилина или корицы.

Для более густой консистенции уменьшите количество жидкости.

Вместо компота можно использовать свежие или замороженные фрукты.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы. Готовится на молоке, или на воде, обычно с солью и сахаром.

