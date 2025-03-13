Манная каша без хлопот — мультиварка всё сделает за вас

Манная каша — это не просто детское блюдо, а настоящий завтрак-комфорт. А если добавить в неё фрукты, получится десерт, который захочется готовить снова и снова. Этот рецепт избавит вас от постоянного помешивания у плиты: мультиварка всё сделает сама!
Слейте сироп из вишнёвого и абрикосового компота в чашу мультиварки. Добавьте молоко.
Выберите режим "Мультиповар", установите температуру 140 °C и доведите жидкость до кипения.
Тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки.
Положите в кашу сахар, сливочное масло и подготовленные фрукты из компота.
Перемешайте и установите режим "Мультиповар" на 100 °C. Готовьте 7 минут.
Разложите по тарелкам и наслаждайтесь нежной, ароматной кашей!
Манная каша — каша из манной крупы. Готовится на молоке, или на воде, обычно с солью и сахаром.
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