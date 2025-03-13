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Манная каша без хлопот — мультиварка всё сделает за вас

Еда

Манная каша — это не просто детское блюдо, а настоящий завтрак-комфорт. А если добавить в неё фрукты, получится десерт, который захочется готовить снова и снова. Этот рецепт избавит вас от постоянного помешивания у плиты: мультиварка всё сделает сама!

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Манная крупа — 0,5 стакана
  • Молоко — 250 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Вишнёвый компот — 400 г
  • Абрикосовый компот — 400 г

Как приготовить манную кашу в мультиварке?

1. Подготавливаем ингредиенты

Слейте сироп из вишнёвого и абрикосового компота в чашу мультиварки. Добавьте молоко.

2. Доводим до кипения

Выберите режим "Мультиповар", установите температуру 140 °C и доведите жидкость до кипения.

3. Засыпаем крупу

Тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки.

4. Добавляем сладость и аромат

Положите в кашу сахар, сливочное масло и подготовленные фрукты из компота.

5. Готовим кашу

Перемешайте и установите режим "Мультиповар" на 100 °C. Готовьте 7 минут.

6. Подаём к столу

Разложите по тарелкам и наслаждайтесь нежной, ароматной кашей!

Полезные советы

  • Если хотите сделать кашу ещё вкуснее, попробуйте добавить немного ванилина или корицы.
  • Для более густой консистенции уменьшите количество жидкости.
  • Вместо компота можно использовать свежие или замороженные фрукты.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы. Готовится на молоке, или на воде, обычно с солью и сахаром.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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