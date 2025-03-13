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Вкус детства на вашей тарелке — домашние ленивые голубцы

2:21
Еда

Зачем тратить время на заворачивание начинки в капустные листья, если можно просто смешать все ингредиенты и получить такие же вкусные голубцы? Ленивый вариант готовится быстрее, но сохраняет тот самый знакомый вкус. Достаточно обжарить сформированные шарики, потушить их в ароматном соусе — и сытный ужин готов!

Голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубцы

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Мясной фарш — 400 г
  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Рис (круглозерный) — 90 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Сметана — 0.5 стакана
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Как приготовить ленивые голубцы?

1. Подготовка ингредиентов

Разморозьте фарш, если он был в морозильнике. Капусту нашинкуйте, удалив грубые части. Лук мелко порежьте, морковь натрите на средней тёрке.

2. Варим рис

Доведите воду до кипения, посолите и всыпьте рис. Варите 20-25 минут до мягкости. Затем промойте и остудите.

3. Делаем фарш

В глубокой миске смешайте фарш, капусту, лук и морковь. Добавьте остывший рис, разбейте яйцо, посолите, поперчите и всыпьте специи. Тщательно перемешайте массу.

4. Формируем голубцы

Из полученной смеси слепите небольшие шарики. Чтобы фарш не лип к рукам, смачивайте их холодной водой.

5. Обжариваем

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте голубцы со всех сторон до золотистой корочки.

6. Готовим соус

Смешайте в миске сметану и томатную пасту.

7. Тушим голубцы

Влейте соус в сковороду, равномерно распределяя его по голубцам. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на слабом огне 20-30 минут.

Ленивые голубцы получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными. Подавайте с овощами и свежей зеленью.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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