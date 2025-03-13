Вкус детства на вашей тарелке — домашние ленивые голубцы

Зачем тратить время на заворачивание начинки в капустные листья, если можно просто смешать все ингредиенты и получить такие же вкусные голубцы? Ленивый вариант готовится быстрее, но сохраняет тот самый знакомый вкус. Достаточно обжарить сформированные шарики, потушить их в ароматном соусе — и сытный ужин готов!
Разморозьте фарш, если он был в морозильнике. Капусту нашинкуйте, удалив грубые части. Лук мелко порежьте, морковь натрите на средней тёрке.
Доведите воду до кипения, посолите и всыпьте рис. Варите 20-25 минут до мягкости. Затем промойте и остудите.
В глубокой миске смешайте фарш, капусту, лук и морковь. Добавьте остывший рис, разбейте яйцо, посолите, поперчите и всыпьте специи. Тщательно перемешайте массу.
Из полученной смеси слепите небольшие шарики. Чтобы фарш не лип к рукам, смачивайте их холодной водой.
Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте голубцы со всех сторон до золотистой корочки.
Смешайте в миске сметану и томатную пасту.
Влейте соус в сковороду, равномерно распределяя его по голубцам. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на слабом огне 20-30 минут.
Ленивые голубцы получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными. Подавайте с овощами и свежей зеленью.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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