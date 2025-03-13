Вкус детства на вашей тарелке — домашние ленивые голубцы

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Зачем тратить время на заворачивание начинки в капустные листья, если можно просто смешать все ингредиенты и получить такие же вкусные голубцы? Ленивый вариант готовится быстрее, но сохраняет тот самый знакомый вкус. Достаточно обжарить сформированные шарики, потушить их в ароматном соусе — и сытный ужин готов!

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубцы

Ингредиенты (на 4 порции)

Мясной фарш — 400 г

— 400 г Капуста белокочанная — 300 г

— 300 г Рис (круглозерный) — 90 г

— 90 г Лук репчатый — 1 шт.

— 1 шт. Морковь — 1 шт.

— 1 шт. Куриное яйцо — 1 шт.

— 1 шт. Растительное масло — 3 ст. л.

— 3 ст. л. Томатная паста — 1 ст. л.

— 1 ст. л. Сметана — 0.5 стакана

— 0.5 стакана Соль, перец, специи — по вкусу

Как приготовить ленивые голубцы?

1. Подготовка ингредиентов

Разморозьте фарш, если он был в морозильнике. Капусту нашинкуйте, удалив грубые части. Лук мелко порежьте, морковь натрите на средней тёрке.

2. Варим рис

Доведите воду до кипения, посолите и всыпьте рис. Варите 20-25 минут до мягкости. Затем промойте и остудите.

3. Делаем фарш

В глубокой миске смешайте фарш, капусту, лук и морковь. Добавьте остывший рис, разбейте яйцо, посолите, поперчите и всыпьте специи. Тщательно перемешайте массу.

4. Формируем голубцы

Из полученной смеси слепите небольшие шарики. Чтобы фарш не лип к рукам, смачивайте их холодной водой.

5. Обжариваем

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте голубцы со всех сторон до золотистой корочки.

6. Готовим соус

Смешайте в миске сметану и томатную пасту.

7. Тушим голубцы

Влейте соус в сковороду, равномерно распределяя его по голубцам. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на слабом огне 20-30 минут.

Ленивые голубцы получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными. Подавайте с овощами и свежей зеленью.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

