Запах сводит с ума — готовим пампушки к борщу в духовке

2:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ без пампушек? Конечно, можно! Но попробовав один раз это нежное дрожжевое лакомство с ароматной чесночной пропиткой, отказаться от него уже не получится. Эти булочки не только дополняют вкус борща, но и делают обед по-настоящему уютным. А главное — тесто не требует долгой расстойки, так что процесс не займёт много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пампушки

Ингредиенты (на 8 порций)

Мука пшеничная — 500 г

— 500 г Молоко — 230 мл

— 230 мл Сливочное масло — 40 г

— 40 г Сахар — 40 г

— 40 г Соль — 10 г

— 10 г Дрожжи сухие — 5 г

— 5 г Чеснок — 5 зубчиков

— 5 зубчиков Укроп — 1 веточка

— 1 веточка Растительное масло — 2 ст. л.

— 2 ст. л. Яичный желток — 1 шт.

Пошаговый рецепт

1. Готовим тесто

Молоко слегка подогрейте (до 35 °C) и вылейте в глубокую миску. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте. Накройте плёнкой и оставьте в тёплом месте на 20 минут, пока не появятся пузырьки.

2. Замешиваем основу для пампушек

Растопите сливочное масло и дайте ему остыть. В миску с молочно-дрожжевой смесью просейте муку, добавьте соль. Начните замешивать тесто. Влейте растопленное масло и вымесите массу до гладкости.

3. Даем тесту подняться

Переложите тесто в миску, накройте пищевой плёнкой или полотенцем и уберите в тёплое место на 40 минут. Оно должно увеличиться в объёме минимум в два раза.

4. Формируем пампушки

На присыпанную мукой поверхность выложите тесто и разделите его на 8 равных частей. Сформируйте шарики и разложите их на противень с пергаментом. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 40 минут.

5. Выпекаем булочки

Разогрейте духовку до 200 °C. Каждый шарик теста аккуратно надрежьте крест-накрест. Взбейте желток с двумя ложками воды и смажьте булочки. Отправьте в духовку на 20 минут.

6. Готовим чесночную пропитку

Пока пампушки выпекаются, измельчите укроп, очистите чеснок и пропустите его через пресс. Смешайте с растительным маслом и оставьте на 15 минут.

7. Завершающий штрих

Горячие булочки смажьте чесночной смесью и отправьте в духовку ещё на 3 минуты. Дайте слегка остыть — и подавайте к борщу!

Уточнения

Пампу́шка (уменьш. от укр. пампух "пышка" от пол. pampuch "оладья" от нем. Pfannkuchen "блин" (от Pfanne "сковорода" и Kuchen "пирог")) — пышка или оладья (лепёшка из муки); украинское (пампушка) название небольших круглых пышек из дрожжевого теста.

