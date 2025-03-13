Запах сводит с ума — готовим пампушки к борщу в духовке

Борщ без пампушек? Конечно, можно! Но попробовав один раз это нежное дрожжевое лакомство с ароматной чесночной пропиткой, отказаться от него уже не получится. Эти булочки не только дополняют вкус борща, но и делают обед по-настоящему уютным. А главное — тесто не требует долгой расстойки, так что процесс не займёт много времени.
Молоко слегка подогрейте (до 35 °C) и вылейте в глубокую миску. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте. Накройте плёнкой и оставьте в тёплом месте на 20 минут, пока не появятся пузырьки.
Растопите сливочное масло и дайте ему остыть. В миску с молочно-дрожжевой смесью просейте муку, добавьте соль. Начните замешивать тесто. Влейте растопленное масло и вымесите массу до гладкости.
Переложите тесто в миску, накройте пищевой плёнкой или полотенцем и уберите в тёплое место на 40 минут. Оно должно увеличиться в объёме минимум в два раза.
На присыпанную мукой поверхность выложите тесто и разделите его на 8 равных частей. Сформируйте шарики и разложите их на противень с пергаментом. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 40 минут.
Разогрейте духовку до 200 °C. Каждый шарик теста аккуратно надрежьте крест-накрест. Взбейте желток с двумя ложками воды и смажьте булочки. Отправьте в духовку на 20 минут.
Пока пампушки выпекаются, измельчите укроп, очистите чеснок и пропустите его через пресс. Смешайте с растительным маслом и оставьте на 15 минут.
Горячие булочки смажьте чесночной смесью и отправьте в духовку ещё на 3 минуты. Дайте слегка остыть — и подавайте к борщу!
Пампу́шка (уменьш. от укр. пампух "пышка" от пол. pampuch "оладья" от нем. Pfannkuchen "блин" (от Pfanne "сковорода" и Kuchen "пирог")) — пышка или оладья (лепёшка из муки); украинское (пампушка) название небольших круглых пышек из дрожжевого теста.
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