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Запах сводит с ума — готовим пампушки к борщу в духовке

2:39
Еда

Борщ без пампушек? Конечно, можно! Но попробовав один раз это нежное дрожжевое лакомство с ароматной чесночной пропиткой, отказаться от него уже не получится. Эти булочки не только дополняют вкус борща, но и делают обед по-настоящему уютным. А главное — тесто не требует долгой расстойки, так что процесс не займёт много времени.

Пампушки
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пампушки

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Мука пшеничная — 500 г
  • Молоко — 230 мл
  • Сливочное масло — 40 г
  • Сахар — 40 г
  • Соль — 10 г
  • Дрожжи сухие — 5 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Укроп — 1 веточка
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Яичный желток — 1 шт.

Пошаговый рецепт

1. Готовим тесто

Молоко слегка подогрейте (до 35 °C) и вылейте в глубокую миску. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте. Накройте плёнкой и оставьте в тёплом месте на 20 минут, пока не появятся пузырьки.

2. Замешиваем основу для пампушек

Растопите сливочное масло и дайте ему остыть. В миску с молочно-дрожжевой смесью просейте муку, добавьте соль. Начните замешивать тесто. Влейте растопленное масло и вымесите массу до гладкости.

3. Даем тесту подняться

Переложите тесто в миску, накройте пищевой плёнкой или полотенцем и уберите в тёплое место на 40 минут. Оно должно увеличиться в объёме минимум в два раза.

4. Формируем пампушки

На присыпанную мукой поверхность выложите тесто и разделите его на 8 равных частей. Сформируйте шарики и разложите их на противень с пергаментом. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 40 минут.

5. Выпекаем булочки

Разогрейте духовку до 200 °C. Каждый шарик теста аккуратно надрежьте крест-накрест. Взбейте желток с двумя ложками воды и смажьте булочки. Отправьте в духовку на 20 минут.

6. Готовим чесночную пропитку

Пока пампушки выпекаются, измельчите укроп, очистите чеснок и пропустите его через пресс. Смешайте с растительным маслом и оставьте на 15 минут.

7. Завершающий штрих

Горячие булочки смажьте чесночной смесью и отправьте в духовку ещё на 3 минуты. Дайте слегка остыть — и подавайте к борщу!

Уточнения

Пампу́шка (уменьш. от укр. пампух "пышка" от пол. pampuch "оладья" от нем. Pfannkuchen "блин" (от Pfanne "сковорода" и Kuchen "пирог")) — пышка или оладья (лепёшка из муки); украинское (пампушка) название небольших круглых пышек из дрожжевого теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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