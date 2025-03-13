Суп, который хочется есть снова и снова — попробуйте приготовить

Этот суп — настоящая находка для тех, кто придерживается правильного питания. Он легкий, ароматный и в то же время питательный благодаря сочетанию овощей, риса и зеленого горошка. Готовится просто: без обжарки, долгих подготовительных процессов и сложных ингредиентов.
Главный плюс этого супа — минимальные затраты времени и усилий. Все овощи просто нарезаются и отправляются в кипящую воду. Благодаря этому суп сохраняет максимум полезных веществ и получается низкокалорийным.
Готовый суп подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Отлично сочетается с кусочком цельнозернового или ржаного хлеба. При желании можно добавить немного лимонного сока для легкой кислинки или ложку растительного масла для более насыщенного вкуса.
Этот суп не только согреет в холодный день, но и станет отличным вариантом легкого ужина или обеда без лишних калорий!
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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