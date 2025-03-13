Суп, который хочется есть снова и снова — попробуйте приготовить

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп — настоящая находка для тех, кто придерживается правильного питания. Он легкий, ароматный и в то же время питательный благодаря сочетанию овощей, риса и зеленого горошка. Готовится просто: без обжарки, долгих подготовительных процессов и сложных ингредиентов.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощной суп

Как приготовить суп без лишних хлопот

Главный плюс этого супа — минимальные затраты времени и усилий. Все овощи просто нарезаются и отправляются в кипящую воду. Благодаря этому суп сохраняет максимум полезных веществ и получается низкокалорийным.

Процесс приготовления

Подготовка овощей: картофель, морковь и лук очистите и нарежьте кубиками. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия. Промойте зелень и рис. Варка: доведите воду до кипения, отправьте в кастрюлю картофель, морковь и лук. Варите около 15 минут. Добавление основных ингредиентов: засыпьте цветную капусту, зеленый горошек и промытый рис. Варите ещё 20-25 минут до готовности риса. Финальные штрихи: добавьте нарезанную зелень, специи, соль и перец по вкусу. Перемешайте и оставьте суп на 5-10 минут под крышкой, чтобы он настоялся.

Подача и секрет насыщенного вкуса

Готовый суп подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Отлично сочетается с кусочком цельнозернового или ржаного хлеба. При желании можно добавить немного лимонного сока для легкой кислинки или ложку растительного масла для более насыщенного вкуса.

Этот суп не только согреет в холодный день, но и станет отличным вариантом легкого ужина или обеда без лишних калорий!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

