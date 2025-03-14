Хотите удивить семью? Приготовьте этот суп — легкий, но невероятно вкусный

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп точно придется по вкусу всей семье. Легкие куриные фрикадельки из филе и овсяных хлопьев получаются особенно нежными, а плавленый сыр придаёт бульону густую, бархатистую текстуру. Готовится блюдо просто, но получается невероятно вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с тефтелями

Как сделать суп наваристым и ароматным

Главный секрет этого супа — плавленый сыр. Можно использовать как мягкий, так и классические сырки, натерев их перед добавлением. Они полностью растворятся в горячем бульоне, сделав его насыщенным и сливочным.

Готовим фрикадельки: важные нюансы

Фрикадельки для этого супа готовятся из куриного филе, измельчённого в блендере или мясорубке. Чтобы они получились мягкими и не потеряли форму в бульоне, в фарш добавляют:

яйцо для связки,

измельчённые кукурузные хлопья (или овсянку) вместо хлеба,

соль и чёрный перец по вкусу.

Фарш нужно хорошо вымесить, а затем сформировать небольшие аккуратные шарики. Чтобы они не заветрились, пока варится суп, лучше накрыть их плёнкой.

Процесс приготовления

Подготовка ингредиентов: очищаем овощи, режем картофель кубиками, морковь кружочками, лук — мелкими кусочками. Чеснок можно просто раздавить ножом. Варка овощей: доводим воду до кипения, закидываем картофель и морковь, варим 6-7 минут. Затем добавляем лук, лавровый лист и продолжаем готовить ещё 2-3 минуты. Фрикадельки: аккуратно опускаем их в суп и варим 10-15 минут, пока они не всплывут. Добавление сыра: вынимаем лавровый лист, кладём натёртый или мягкий плавленый сыр, солим, перчим и тщательно размешиваем, пока сыр полностью не растворится. Настойка супа: накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 7-10 минут, чтобы все ароматы смешались.

Подача и секрет идеального вкуса

Разливаем горячий суп по тарелкам, украшаем свежей петрушкой и подаём с хрустящими гренками или сухариками. Можно добавить каплю сливок, чтобы сделать вкус ещё нежнее.

Этот суп не только согреет в холодный день, но и удивит своим богатым вкусом, несмотря на простые ингредиенты!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

