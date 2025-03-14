Хотите удивить семью? Приготовьте этот суп — легкий, но невероятно вкусный

Этот суп точно придется по вкусу всей семье. Легкие куриные фрикадельки из филе и овсяных хлопьев получаются особенно нежными, а плавленый сыр придаёт бульону густую, бархатистую текстуру. Готовится блюдо просто, но получается невероятно вкусным.
Главный секрет этого супа — плавленый сыр. Можно использовать как мягкий, так и классические сырки, натерев их перед добавлением. Они полностью растворятся в горячем бульоне, сделав его насыщенным и сливочным.
Фрикадельки для этого супа готовятся из куриного филе, измельчённого в блендере или мясорубке. Чтобы они получились мягкими и не потеряли форму в бульоне, в фарш добавляют:
Фарш нужно хорошо вымесить, а затем сформировать небольшие аккуратные шарики. Чтобы они не заветрились, пока варится суп, лучше накрыть их плёнкой.
Разливаем горячий суп по тарелкам, украшаем свежей петрушкой и подаём с хрустящими гренками или сухариками. Можно добавить каплю сливок, чтобы сделать вкус ещё нежнее.
Этот суп не только согреет в холодный день, но и удивит своим богатым вкусом, несмотря на простые ингредиенты!
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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