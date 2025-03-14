Лёгкий и постный Наполеон — попробуйте этот нежный вариант

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот постный вариант "Наполеона" получается таким же нежным, слоистым и ароматным, как классический торт. Вместо сливочного масла используется маргарин, а молоко заменяется овсяным или другим растительным. Ванильный сироп или цедра апельсина придают десерту особую нотку, делая вкус более насыщенным.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Ингредиенты (на 1 торт)

Для коржей:

Мука — 390 г

Газированная вода — 200 мл

Соль — 0,5 ч. л.

Растительное масло — 114 мл

Для крема:

Мука — 65 г

Овсяное молоко — 600 мл

Сахар — 180 г

Маргарин — 40 г

Ванильный сироп — 3 капли

Для украшения:

Голубика и мята — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Готовим тесто

В миске смешайте муку и соль, сделайте углубление в центре.

Влейте газированную воду, перемешайте, затем добавьте растительное масло.

Замесите тесто, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 30 минут.

2. Раскатываем коржи

Разделите тесто на 10 частей.

Каждый кусок раскатайте в тонкий пласт на пергаменте.

Переложите на противень, наколите вилкой и выпекайте при 180°C около 7 минут.

Готовые коржи подровняйте, обрезки измельчите в крошку.

3. Готовим крем

В миске смешайте муку с сахаром, добавьте половину овсяного молока и ванильный сироп, размешайте.

В кастрюле доведите до кипения оставшееся молоко, влейте мучную смесь, варите до загустения.

Добавьте маргарин, перемешайте до растворения.

4. Собираем торт

Промазывайте коржи тёплым кремом, укладывая их друг на друга.

Посыпьте верх и бока тортовой крошкой.

Отправьте в холодильник на 10-12 часов для пропитки.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

