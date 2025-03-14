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Лёгкий и постный Наполеон — попробуйте этот нежный вариант

2:05
Еда

Этот постный вариант "Наполеона" получается таким же нежным, слоистым и ароматным, как классический торт. Вместо сливочного масла используется маргарин, а молоко заменяется овсяным или другим растительным. Ванильный сироп или цедра апельсина придают десерту особую нотку, делая вкус более насыщенным.

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Ингредиенты (на 1 торт)

Для коржей:

  • Мука — 390 г
  • Газированная вода — 200 мл
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Растительное масло — 114 мл

Для крема:

  • Мука — 65 г
  • Овсяное молоко — 600 мл
  • Сахар — 180 г
  • Маргарин — 40 г
  • Ванильный сироп — 3 капли

Для украшения:

  • Голубика и мята — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Готовим тесто

  • В миске смешайте муку и соль, сделайте углубление в центре.
  • Влейте газированную воду, перемешайте, затем добавьте растительное масло.
  • Замесите тесто, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 30 минут.

2. Раскатываем коржи

  • Разделите тесто на 10 частей.
  • Каждый кусок раскатайте в тонкий пласт на пергаменте.
  • Переложите на противень, наколите вилкой и выпекайте при 180°C около 7 минут.
  • Готовые коржи подровняйте, обрезки измельчите в крошку.

3. Готовим крем

  • В миске смешайте муку с сахаром, добавьте половину овсяного молока и ванильный сироп, размешайте.
  • В кастрюле доведите до кипения оставшееся молоко, влейте мучную смесь, варите до загустения.
  • Добавьте маргарин, перемешайте до растворения.

4. Собираем торт

  • Промазывайте коржи тёплым кремом, укладывая их друг на друга.
  • Посыпьте верх и бока тортовой крошкой.
  • Отправьте в холодильник на 10-12 часов для пропитки.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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