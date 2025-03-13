Блинный торт без духовки? Да, и он невероятно вкусный
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Этот торт — настоящая находка для любителей шоколада и нежных десертов. Тонкие, эластичные блины, насыщенный крем и яркий вишнёвый соус создают идеальное сочетание вкусов. Приготовить его несложно, но важно выбрать качественные ингредиенты: хороший какао-порошок обеспечит насыщенный вкус, а свежая мука сделает тесто гладким и эластичным.
Фото: commons.wikimedia.org by Laitr Keiows, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блинный торт
Ингредиенты (на 4 порции)
Для блинов:
- Молоко — 600 мл
- Мука — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 75 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Какао-порошок — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Соль — щепотка
Для вишнёвого соуса:
- Вишня (замороженная, без косточек) — 200 г
- Вода — 80 мл
- Кукурузный крахмал — 1 ч. л.
- Сахар — 25 г
Для крема:
- Сметана 25% — 630 г
- Сливки 33% — 210 мл
- Сахарная пудра — 150 г
- Шоколадная стружка — по вкусу
Пошаговый рецепт
1. Подготовьте ингредиенты
Достаньте яйца, муку и молоко из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.
2. Готовим тесто
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель.
- Перемешайте, затем влейте оставшееся молоко и растительное масло.
- Оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно "отдохнуло".
3. Жарим блины
- Разогрейте сковороду, смажьте её маслом.
- Вылейте половник теста, равномерно распределите.
- Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны.
4. Готовим вишнёвый соус
- В сотейнике соедините вишню, сахар и крахмал, разведённый в воде.
- Доведите до загустения, постоянно помешивая (2-3 минуты).
- Снимите с огня и дайте соусу остыть.
5. Взбиваем крем
- Смешайте сливки, сметану и сахарную пудру.
- Взбейте до пышности.
6. Собираем торт
- Выложите блин, смажьте его кремом, накройте вторым. Повторяйте, пока не закончатся блины.
- Для аккуратности можно собирать торт в кондитерском кольце.
7. Украшаем
- Вылейте вишнёвый соус на верхний слой, разровняйте.
- Смажьте бока оставшимся кремом, посыпьте тёртым шоколадом.
- Уберите в холодильник на 2 часа.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру