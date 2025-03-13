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Блинный торт без духовки? Да, и он невероятно вкусный

2:46
Еда

Этот торт — настоящая находка для любителей шоколада и нежных десертов. Тонкие, эластичные блины, насыщенный крем и яркий вишнёвый соус создают идеальное сочетание вкусов. Приготовить его несложно, но важно выбрать качественные ингредиенты: хороший какао-порошок обеспечит насыщенный вкус, а свежая мука сделает тесто гладким и эластичным.

Блинный торт
Фото: commons.wikimedia.org by Laitr Keiows, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блинный торт

Ингредиенты (на 4 порции)

Для блинов:

  • Молоко — 600 мл
  • Мука — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 75 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Какао-порошок — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Соль — щепотка

Для вишнёвого соуса:

  • Вишня (замороженная, без косточек) — 200 г
  • Вода — 80 мл
  • Кукурузный крахмал — 1 ч. л.
  • Сахар — 25 г

Для крема:

  • Сметана 25% — 630 г
  • Сливки 33% — 210 мл
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Шоколадная стружка — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Подготовьте ингредиенты

Достаньте яйца, муку и молоко из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

2. Готовим тесто

  • Взбейте яйца с сахаром и солью.
  • Влейте половину молока, добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель.
  • Перемешайте, затем влейте оставшееся молоко и растительное масло.
  • Оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно "отдохнуло".

3. Жарим блины

  • Разогрейте сковороду, смажьте её маслом.
  • Вылейте половник теста, равномерно распределите.
  • Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны.

4. Готовим вишнёвый соус

  • В сотейнике соедините вишню, сахар и крахмал, разведённый в воде.
  • Доведите до загустения, постоянно помешивая (2-3 минуты).
  • Снимите с огня и дайте соусу остыть.

5. Взбиваем крем

  • Смешайте сливки, сметану и сахарную пудру.
  • Взбейте до пышности.

6. Собираем торт

  • Выложите блин, смажьте его кремом, накройте вторым. Повторяйте, пока не закончатся блины.
  • Для аккуратности можно собирать торт в кондитерском кольце.

7. Украшаем

  • Вылейте вишнёвый соус на верхний слой, разровняйте.
  • Смажьте бока оставшимся кремом, посыпьте тёртым шоколадом.
  • Уберите в холодильник на 2 часа.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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