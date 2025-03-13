Блинный торт без духовки? Да, и он невероятно вкусный

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот торт — настоящая находка для любителей шоколада и нежных десертов. Тонкие, эластичные блины, насыщенный крем и яркий вишнёвый соус создают идеальное сочетание вкусов. Приготовить его несложно, но важно выбрать качественные ингредиенты: хороший какао-порошок обеспечит насыщенный вкус, а свежая мука сделает тесто гладким и эластичным.

Фото: commons.wikimedia.org by Laitr Keiows, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блинный торт

Ингредиенты (на 4 порции)

Для блинов:

Молоко — 600 мл

Мука — 300 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 75 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Какао-порошок — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — щепотка

Для вишнёвого соуса:

Вишня (замороженная, без косточек) — 200 г

Вода — 80 мл

Кукурузный крахмал — 1 ч. л.

Сахар — 25 г

Для крема:

Сметана 25% — 630 г

Сливки 33% — 210 мл

Сахарная пудра — 150 г

Шоколадная стружка — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Подготовьте ингредиенты

Достаньте яйца, муку и молоко из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

2. Готовим тесто

Взбейте яйца с сахаром и солью.

Влейте половину молока, добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель.

Перемешайте, затем влейте оставшееся молоко и растительное масло.

Оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно "отдохнуло".

3. Жарим блины

Разогрейте сковороду, смажьте её маслом.

Вылейте половник теста, равномерно распределите.

Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны.

4. Готовим вишнёвый соус

В сотейнике соедините вишню, сахар и крахмал, разведённый в воде.

Доведите до загустения, постоянно помешивая (2-3 минуты).

Снимите с огня и дайте соусу остыть.

5. Взбиваем крем

Смешайте сливки, сметану и сахарную пудру.

Взбейте до пышности.

6. Собираем торт

Выложите блин, смажьте его кремом, накройте вторым. Повторяйте, пока не закончатся блины.

Для аккуратности можно собирать торт в кондитерском кольце.

7. Украшаем

Вылейте вишнёвый соус на верхний слой, разровняйте.

Смажьте бока оставшимся кремом, посыпьте тёртым шоколадом.

Уберите в холодильник на 2 часа.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

