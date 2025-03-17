Чувствуете усталость в пост? Возможно, вам не хватает этих продуктов

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие думают, что без мяса и молочных продуктов получить достаточное количество белка сложно. На самом деле это не так! В растительной пище есть отличные источники белка, которые помогут вам оставаться активными и здоровыми.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чечевица

Какие продукты помогут заменить мясо

Бобовые — натуральные белковые чемпионы

Фасоль, нут, чечевица и горох содержат много белка. Например, в одной чашке вареной чечевицы — 18 г белка. Бобовые отлично подходят для супов, салатов и приготовления хумуса.

Киноа — суперфуд с полным набором аминокислот

Киноа содержит 8 г белка на чашку и все незаменимые аминокислоты, что делает её уникальным источником полноценного белка среди растительных продуктов.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и тыквенные семечки не только богаты белком, но и дают полезные жиры, витамины и микроэлементы.

Тофу и темпе — белковая альтернатива мясу

Тофу содержит 8 г белка на 100 г, а темпе — ещё больше. Они отлично впитывают специи и маринады, поэтому их легко адаптировать под любые вкусовые предпочтения.

Овсянка — полезный белковый завтрак

Овес содержит 6 г белка на чашку. Добавьте в кашу орехи и ягоды — и получится вкусный и питательный завтрак.

Даже в пост можно легко получать белок, если правильно составить рацион. Добавьте эти продукты в своё меню, и организм будет обеспечен всеми необходимыми нутриентами.