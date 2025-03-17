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Чувствуете усталость в пост? Возможно, вам не хватает этих продуктов

1:42
Еда

Многие думают, что без мяса и молочных продуктов получить достаточное количество белка сложно. На самом деле это не так! В растительной пище есть отличные источники белка, которые помогут вам оставаться активными и здоровыми.

чечевица
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чечевица

Какие продукты помогут заменить мясо

Бобовые — натуральные белковые чемпионы
Фасоль, нут, чечевица и горох содержат много белка. Например, в одной чашке вареной чечевицы — 18 г белка. Бобовые отлично подходят для супов, салатов и приготовления хумуса.

Киноа — суперфуд с полным набором аминокислот
Киноа содержит 8 г белка на чашку и все незаменимые аминокислоты, что делает её уникальным источником полноценного белка среди растительных продуктов.

Орехи и семена
Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и тыквенные семечки не только богаты белком, но и дают полезные жиры, витамины и микроэлементы.

Тофу и темпе — белковая альтернатива мясу
Тофу содержит 8 г белка на 100 г, а темпе — ещё больше. Они отлично впитывают специи и маринады, поэтому их легко адаптировать под любые вкусовые предпочтения.

Овсянка — полезный белковый завтрак
Овес содержит 6 г белка на чашку. Добавьте в кашу орехи и ягоды — и получится вкусный и питательный завтрак.

Даже в пост можно легко получать белок, если правильно составить рацион. Добавьте эти продукты в своё меню, и организм будет обеспечен всеми необходимыми нутриентами.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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