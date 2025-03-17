Зимние помидоры безвкусные? Один трюк спасёт ситуацию за пару минут

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы все знаем разницу между спелыми летними помидорами и водянистыми «пластиковыми» плодами с полок супермаркетов. Но что, если даже невыразительные зимние томаты можно сделать насыщенными и ароматными? Всё, что вам нужно — это обычная соль.

Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Помидоры

Как соль делает помидоры вкуснее

Соль работает сразу в нескольких направлениях:

Выводит лишнюю влагу, делая мякоть более плотной и насыщенной.

Стимулирует слюнные железы, благодаря чему рецепторы лучше воспринимают вкус.

Снижает кислотность и делает томаты естественно сладкими.

Сглаживает резкие вкусовые контрасты, избавляя от горечи.

Кроме поваренной и морской соли, улучшить вкус помидоров помогут солёные ингредиенты — например, анчоусы или маринованные огурцы.

Как правильно солить помидоры

Сливайте лишний сок из салатов

Нарежьте томаты, посолите и оставьте на 15–20 минут в дуршлаге. Это уберёт излишки влаги и не даст им разбавлять вкус блюда. Сохраняйте томатный сок

Не выливайте жидкость, выделившуюся из помидоров! Она пригодится для соусов, супов и даже коктейлей. Солите перед подачей

Не добавляйте соль сразу после нарезки — помидоры могут стать слишком мягкими. Лучше делать это перед подачей или в самом конце готовки. Приправляйте перед запеканием и вялением

Чтобы убрать лишнюю влагу перед запеканием, посыпьте томаты солью и оставьте на бумажных полотенцах на 15 минут. Выбирайте правильную соль

Морская соль делает даже пресные помидоры слаще.

Поваренная соль среднего помола поможет удалить лишний сок.

Зачем добавлять сахар

Если помидоры совсем не сладкие, щепотка сахара поможет раскрыть их вкус. Этот приём используют итальянцы, добавляя сахар в соусы и блюда из томатов.

Попробуйте этот метод — и даже зимние помидоры будут вкусными!