Зимние помидоры безвкусные? Один трюк спасёт ситуацию за пару минут

Мы все знаем разницу между спелыми летними помидорами и водянистыми «пластиковыми» плодами с полок супермаркетов. Но что, если даже невыразительные зимние томаты можно сделать насыщенными и ароматными? Всё, что вам нужно — это обычная соль.
Соль работает сразу в нескольких направлениях:
Кроме поваренной и морской соли, улучшить вкус помидоров помогут солёные ингредиенты — например, анчоусы или маринованные огурцы.
Сливайте лишний сок из салатов
Нарежьте томаты, посолите и оставьте на 15–20 минут в дуршлаге. Это уберёт излишки влаги и не даст им разбавлять вкус блюда.
Сохраняйте томатный сок
Не выливайте жидкость, выделившуюся из помидоров! Она пригодится для соусов, супов и даже коктейлей.
Солите перед подачей
Не добавляйте соль сразу после нарезки — помидоры могут стать слишком мягкими. Лучше делать это перед подачей или в самом конце готовки.
Приправляйте перед запеканием и вялением
Чтобы убрать лишнюю влагу перед запеканием, посыпьте томаты солью и оставьте на бумажных полотенцах на 15 минут.
Выбирайте правильную соль
Если помидоры совсем не сладкие, щепотка сахара поможет раскрыть их вкус. Этот приём используют итальянцы, добавляя сахар в соусы и блюда из томатов.
Попробуйте этот метод — и даже зимние помидоры будут вкусными!
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