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Зимние помидоры безвкусные? Один трюк спасёт ситуацию за пару минут

2:06
Еда

Мы все знаем разницу между спелыми летними помидорами и водянистыми «пластиковыми» плодами с полок супермаркетов. Но что, если даже невыразительные зимние томаты можно сделать насыщенными и ароматными? Всё, что вам нужно — это обычная соль.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры

Как соль делает помидоры вкуснее

Соль работает сразу в нескольких направлениях:

  • Выводит лишнюю влагу, делая мякоть более плотной и насыщенной.
  • Стимулирует слюнные железы, благодаря чему рецепторы лучше воспринимают вкус.
  • Снижает кислотность и делает томаты естественно сладкими.
  • Сглаживает резкие вкусовые контрасты, избавляя от горечи.

Кроме поваренной и морской соли, улучшить вкус помидоров помогут солёные ингредиенты — например, анчоусы или маринованные огурцы.

Как правильно солить помидоры

  1. Сливайте лишний сок из салатов
    Нарежьте томаты, посолите и оставьте на 15–20 минут в дуршлаге. Это уберёт излишки влаги и не даст им разбавлять вкус блюда.

  2. Сохраняйте томатный сок
    Не выливайте жидкость, выделившуюся из помидоров! Она пригодится для соусов, супов и даже коктейлей.

  3. Солите перед подачей
    Не добавляйте соль сразу после нарезки — помидоры могут стать слишком мягкими. Лучше делать это перед подачей или в самом конце готовки.

  4. Приправляйте перед запеканием и вялением
    Чтобы убрать лишнюю влагу перед запеканием, посыпьте томаты солью и оставьте на бумажных полотенцах на 15 минут.

  5. Выбирайте правильную соль

  • Морская соль делает даже пресные помидоры слаще.
  • Поваренная соль среднего помола поможет удалить лишний сок.

Зачем добавлять сахар

Если помидоры совсем не сладкие, щепотка сахара поможет раскрыть их вкус. Этот приём используют итальянцы, добавляя сахар в соусы и блюда из томатов.

Попробуйте этот метод — и даже зимние помидоры будут вкусными!

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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