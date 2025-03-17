Выбросьте меню на каждый день — эта система питания делает жизнь проще

Если мысли о том, что приготовить на ужин, мучают вас каждый день, значит, пора взять питание под контроль. Готовка на неделю — это не только экономия времени, но и способ питаться вкусно и сбалансированно без лишних хлопот. Главное — продумать процесс заранее. Рассказываем, как всё организовать.
Если каждый в семье любит разную еду, не пытайтесь всех заставить есть одно блюдо. Составьте список любимых продуктов и сочетаний, а также того, что никто не ест.
Чтобы не перегружать себя разными продуктами, выбирайте меню с пересекающимися ингредиентами. Например, киноа можно использовать в салате, супе или боуле. Сразу сварите большую порцию и используйте её в течение недели.
Боул — это универсальное блюдо, которое можно менять каждый день, просто комбинируя ингредиенты.
Пример готового боула:
Собирайте боулы из того, что есть в холодильнике — это удобно, быстро и всегда вкусно.
Прозрачные стеклянные, стальные или безопасные пластиковые контейнеры позволят видеть продукты и не забывать о них. Подписывайте заготовки, чтобы понимать, что и когда приготовлено.
Запланируйте 1-2 часа на готовку заготовок. Подумайте, когда и сколько еды вам понадобится, чтобы не готовить больше, чем нужно.
При правильном подходе вы сможете есть вкусно и полезно, не тратя время на готовку каждый вечер.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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