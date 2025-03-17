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Выбросьте меню на каждый день — эта система питания делает жизнь проще

2:49
Еда

Если мысли о том, что приготовить на ужин, мучают вас каждый день, значит, пора взять питание под контроль. Готовка на неделю — это не только экономия времени, но и способ питаться вкусно и сбалансированно без лишних хлопот. Главное — продумать процесс заранее. Рассказываем, как всё организовать.

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

1. Учитывайте вкусы семьи

Если каждый в семье любит разную еду, не пытайтесь всех заставить есть одно блюдо. Составьте список любимых продуктов и сочетаний, а также того, что никто не ест.

  • Если все готовы питаться одинаково — приготовьте большую порцию супа или рагу.
  • Если хочется разнообразия — заранее отварите крупы, нарежьте овощи, приготовьте белки (мясо, рыбу, тофу) и заправки. Так каждый сможет собрать себе ужин по вкусу.

2. Используйте одни и те же ингредиенты в разных блюдах

Чтобы не перегружать себя разными продуктами, выбирайте меню с пересекающимися ингредиентами. Например, киноа можно использовать в салате, супе или боуле. Сразу сварите большую порцию и используйте её в течение недели.

3. Полюбите боулы — они спасут вас от скуки на кухне

Боул — это универсальное блюдо, которое можно менять каждый день, просто комбинируя ингредиенты.

Пример готового боула:

  • Белок: курица, лосось, нут, яйцо
  • Овощи: шпинат, помидоры, огурцы
  • Углеводы: батат, картофель, свёкла
  • Крупа: гречка, рис, булгур
  • Заправка: йогуртовый соус, лимонный сок, оливковое масло

Собирайте боулы из того, что есть в холодильнике — это удобно, быстро и всегда вкусно.

4. Инвестируйте в хорошие контейнеры

Прозрачные стеклянные, стальные или безопасные пластиковые контейнеры позволят видеть продукты и не забывать о них. Подписывайте заготовки, чтобы понимать, что и когда приготовлено.

5. Наведите порядок в холодильнике

  • Разделите свежие продукты и заготовки.
  • Храните скоропортящиеся продукты ближе к передней части холодильника.
  • Отдельно держите фрукты, выделяющие этилен (бананы, яблоки, авокадо), чтобы другие овощи не портились раньше времени.
  • Мойте холодильник хотя бы раз в две недели.

6. Выделите время на подготовку

Запланируйте 1-2 часа на готовку заготовок. Подумайте, когда и сколько еды вам понадобится, чтобы не готовить больше, чем нужно.

При правильном подходе вы сможете есть вкусно и полезно, не тратя время на готовку каждый вечер.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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