Картофельная кожура вместо уксуса? Как необычный способ избавит от накипи навсегда

Чайник неизбежно покрывается известковым налётом, особенно если использовать воду из-под крана. Даже фильтрованная вода со временем оставляет следы, а жесткая вода приводит к появлению накипи уже после нескольких кипячений. Но как избавиться от неё, если под рукой нет уксуса или лимонной кислоты? Оказывается, есть простой и безопасный способ!
Частота очистки зависит от качества воды.
В среднем рекомендуется:
Вместо уксуса и лимонной кислоты можно использовать кожуру фруктов:
Результат — безупречно чистый чайник без химии и неприятных запахов.
Этот метод не только очищает технику, но и делает кипячёную воду чище. Проверенный способ, который стоит попробовать!
На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
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