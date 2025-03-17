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Картофельная кожура вместо уксуса? Как необычный способ избавит от накипи навсегда

1:29
Еда

Чайник неизбежно покрывается известковым налётом, особенно если использовать воду из-под крана. Даже фильтрованная вода со временем оставляет следы, а жесткая вода приводит к появлению накипи уже после нескольких кипячений. Но как избавиться от неё, если под рукой нет уксуса или лимонной кислоты? Оказывается, есть простой и безопасный способ!

чайник электрический
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чайник электрический

Как часто нужно чистить чайник

Частота очистки зависит от качества воды.

В среднем рекомендуется:

  • Мыть чайник раз в 3-4 месяца при средней жёсткости воды (2-6 °Ж).
  • Чистить каждый месяц, если вода жесткая, чтобы продлить срок службы прибора.
  • Ориентироваться на состояние чайника — если появились белые разводы, пора его почистить.

Альтернативный способ удаления накипи

Вместо уксуса и лимонной кислоты можно использовать кожуру фруктов:

  • Возьмите картофельные, яблочные или грушевые очистки.
  • Добавьте цедру цитрусовых для приятного аромата.
  • Залейте 0,5 л воды, доведите до кипения и оставьте на пару часов.
  • Вылейте воду и тщательно промойте чайник.

Результат — безупречно чистый чайник без химии и неприятных запахов.

Этот метод не только очищает технику, но и делает кипячёную воду чище. Проверенный способ, который стоит попробовать!

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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