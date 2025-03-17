Картофельная кожура вместо уксуса? Как необычный способ избавит от накипи навсегда

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Чайник неизбежно покрывается известковым налётом, особенно если использовать воду из-под крана. Даже фильтрованная вода со временем оставляет следы, а жесткая вода приводит к появлению накипи уже после нескольких кипячений. Но как избавиться от неё, если под рукой нет уксуса или лимонной кислоты? Оказывается, есть простой и безопасный способ!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чайник электрический

Как часто нужно чистить чайник

Частота очистки зависит от качества воды.

В среднем рекомендуется:

Мыть чайник раз в 3-4 месяца при средней жёсткости воды (2-6 °Ж).

Чистить каждый месяц, если вода жесткая, чтобы продлить срок службы прибора.

Ориентироваться на состояние чайника — если появились белые разводы, пора его почистить.

Альтернативный способ удаления накипи

Вместо уксуса и лимонной кислоты можно использовать кожуру фруктов:

Возьмите картофельные, яблочные или грушевые очистки.

Добавьте цедру цитрусовых для приятного аромата.

Залейте 0,5 л воды, доведите до кипения и оставьте на пару часов.

Вылейте воду и тщательно промойте чайник.

Результат — безупречно чистый чайник без химии и неприятных запахов.

Этот метод не только очищает технику, но и делает кипячёную воду чище. Проверенный способ, который стоит попробовать!

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.



