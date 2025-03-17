Постный борщ может быть вкусным? Да, если добавить этот неожиданный ингредиент

Этот постный борщ получается не только ярким и красивым, но и невероятно ароматным. Благодаря свекольному соку, добавленному в конце, суп приобретает насыщенный цвет, а правильное настаивание раскрывает вкус каждого ингредиента. Легкий, низкокалорийный, но при этом сытный — он подойдет и для поста, и для тех, кто следит за фигурой.
Подготовка овощей
Все овощи вымыть и очистить. Картофель, морковь, свеклу и лук нарезать соломкой. Капусту нашинковать, помидоры ошпарить, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок раздавить.
Начинаем варку
В большой кастрюле довести до кипения воду, слегка посолить. Добавить картофель и капусту, оставить на слабом огне.
Обжарка овощей
В разогретом растительном масле обжарить лук и морковь (5 мин.), затем добавить половину свеклы, уксус и сахар. Тушить 10 минут на слабом огне.
Секрет свекольного цвета
Оставшуюся свеклу залить кипятком с 1 ч. л. уксуса — этот свекольный сок добавится в борщ в конце, чтобы цвет стал насыщенным.
Соединяем ингредиенты
К обжаренным овощам добавить помидоры, посолить, поперчить и тушить под крышкой 20 мин. Затем переложить в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист, довести до кипения, снять пену.
Финальный штрих
Добавить чеснок, влить свекольный сок, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут.
Этот борщ идеально согревает, насыщает и заряжает энергией. А если дать ему настояться дольше, он станет ещё вкуснее!
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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