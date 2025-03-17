Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина может ломаться, но не подавать сигналов — как понять, что беда уже рядом
Всего одно упражнение: избавьтесь от боли в спине и сделайте плечи шире
Этот крошечный лайфхак спасёт вас от мучений с багажом в путешествии
ТОП-5 самых легендарных армейских грузовиков СССР
Любовь творит чудеса: друг Ани Лорак рассказал о волшебных переменах в певице после замужества
Одно полотенце на всё – идеальные условия для вечеринки микробов: Узнайте, сколько их нужно на самом деле
Унитаз потёк через год? Раскрыт секрет недолговечности современных моделей
США в поисках куриных яиц: Финляндия закрывает двери
Разрушение невидимой стены: что будет, если Антарктида перестанет защищать нас

Постный борщ может быть вкусным? Да, если добавить этот неожиданный ингредиент

2:36
Еда

Этот постный борщ получается не только ярким и красивым, но и невероятно ароматным. Благодаря свекольному соку, добавленному в конце, суп приобретает насыщенный цвет, а правильное настаивание раскрывает вкус каждого ингредиента. Легкий, низкокалорийный, но при этом сытный — он подойдет и для поста, и для тех, кто следит за фигурой.

Борщ
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Свекла — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Капуста — 0,5 кочана
  • Помидоры — 2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сахар, уксус — по вкусу
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика

Как приготовить постный борщ

  1. Подготовка овощей
    Все овощи вымыть и очистить. Картофель, морковь, свеклу и лук нарезать соломкой. Капусту нашинковать, помидоры ошпарить, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок раздавить.

  2. Начинаем варку
    В большой кастрюле довести до кипения воду, слегка посолить. Добавить картофель и капусту, оставить на слабом огне.

  3. Обжарка овощей
    В разогретом растительном масле обжарить лук и морковь (5 мин.), затем добавить половину свеклы, уксус и сахар. Тушить 10 минут на слабом огне.

  4. Секрет свекольного цвета
    Оставшуюся свеклу залить кипятком с 1 ч. л. уксуса — этот свекольный сок добавится в борщ в конце, чтобы цвет стал насыщенным.

  5. Соединяем ингредиенты
    К обжаренным овощам добавить помидоры, посолить, поперчить и тушить под крышкой 20 мин. Затем переложить в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист, довести до кипения, снять пену.

  6. Финальный штрих
    Добавить чеснок, влить свекольный сок, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут.

Полезные советы

  • На грибном бульоне - борщ можно приготовить на отваре из сушёных белых грибов, он придаст супу особый аромат.
  • Сладкий перец - нарезать соломкой, обжарить и тушить с остальными овощами для более насыщенного вкуса.

Этот борщ идеально согревает, насыщает и заряжает энергией. А если дать ему настояться дольше, он станет ещё вкуснее!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Домашние животные
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод Аудио 
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит
Домашние животные
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Последние материалы
Фрукты на завтрак – удар по метаболизму: ошибки, которые мешают похудеть
Не супом единым: 5 неожиданных вкусных блюд для поста, которые заставят вас забыть о мясе
Преображение за минуту – дневной макияж, который легко сделать вечерним
Эта дорога в Греции плывет по воде: 6,5 км невероятных ощущений — туристы визжат от восторга
Цены на жильё могут вырасти на 10-20% из-за семейной ипотеки
Может ли машина думать как человек? Новый эксперимент удивил учёных
Юрия Лозу поразила стоимость детской коляски
Электроприборы, которые опасно включать в удлинитель — не совершайте эту ошибку
Минус размер за неделю: как Меган Маркл пришла в форму к свадьбе
Вы всё ещё пьёте воду неправильно: эти ошибки разрушают ваше здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.