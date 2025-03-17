Постный борщ может быть вкусным? Да, если добавить этот неожиданный ингредиент

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот постный борщ получается не только ярким и красивым, но и невероятно ароматным. Благодаря свекольному соку, добавленному в конце, суп приобретает насыщенный цвет, а правильное настаивание раскрывает вкус каждого ингредиента. Легкий, низкокалорийный, но при этом сытный — он подойдет и для поста, и для тех, кто следит за фигурой.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ

Ингредиенты (на 4 порции)

Свекла — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Капуста — 0,5 кочана

Помидоры — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Сахар, уксус — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Как приготовить постный борщ

Подготовка овощей

Все овощи вымыть и очистить. Картофель, морковь, свеклу и лук нарезать соломкой. Капусту нашинковать, помидоры ошпарить, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок раздавить. Начинаем варку

В большой кастрюле довести до кипения воду, слегка посолить. Добавить картофель и капусту, оставить на слабом огне. Обжарка овощей

В разогретом растительном масле обжарить лук и морковь (5 мин.), затем добавить половину свеклы, уксус и сахар. Тушить 10 минут на слабом огне. Секрет свекольного цвета

Оставшуюся свеклу залить кипятком с 1 ч. л. уксуса — этот свекольный сок добавится в борщ в конце, чтобы цвет стал насыщенным. Соединяем ингредиенты

К обжаренным овощам добавить помидоры, посолить, поперчить и тушить под крышкой 20 мин. Затем переложить в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист, довести до кипения, снять пену. Финальный штрих

Добавить чеснок, влить свекольный сок, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут.

Полезные советы

На грибном бульоне - борщ можно приготовить на отваре из сушёных белых грибов, он придаст супу особый аромат.

- борщ можно приготовить на отваре из сушёных белых грибов, он придаст супу особый аромат. Сладкий перец - нарезать соломкой, обжарить и тушить с остальными овощами для более насыщенного вкуса.

Этот борщ идеально согревает, насыщает и заряжает энергией. А если дать ему настояться дольше, он станет ещё вкуснее!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



