Они служат годами, но наносят вред: материалы, которые нельзя использовать для готовки

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что опасность скрывается только в вредных продуктах, но немало проблем может принести и посуда. Некоторые привычные кухонные изделия выделяют вредные вещества и даже могут накапливать бактерии. Рассказываем, какую утварь лучше заменить, чтобы не рисковать здоровьем.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Приготовление пищи на индукционной печи

Тефлон — удобство или угроза

Сковороды с тефлоновым покрытием давно стали популярными, но их безопасность вызывает вопросы. Со временем на поверхности появляются царапины, через которые в еду попадают микрочастицы покрытия. Это вещество не разлагается и может накапливаться в организме. Средний срок службы тефлоновой посуды — не более 1-2 лет. После появления первых повреждений её лучше заменить.

Алюминий: незаметный вред

Алюминиевая посуда удобна и недорогая, но при нагревании микрочастицы металла попадают в пищу. Это особенно опасно при приготовлении кислых блюд, так как кислотная среда ускоряет выделение алюминия. Известно, что он негативно влияет на нервную систему и может накапливаться в организме.

Пластиковые контейнеры — не такие безобидные

Не весь пластик безопасен для хранения еды. Со временем контейнеры царапаются, а при нагревании могут выделять токсичные вещества. Оптимальная альтернатива — стеклянная посуда, которая не вступает в реакцию с продуктами и не портится со временем.

Какая посуда действительно безопасна

Если хотите, чтобы ваша кухня была не только удобной, но и здоровой, отдавайте предпочтение:

Нержавеющей стали (с минимальным содержанием никеля).

Керамической посуде без сколов и трещин.

Эмалированным изделиям с целостным покрытием.

Меняя всего несколько предметов на кухне, можно значительно снизить влияние вредных веществ на организм. Проверьте свою посуду — не пора ли избавиться от опасных материалов?

Уточнения

Тефлон — полимер тетрафторэтилена с формулой (−C 2 F 4 −) n , широко применяемый в технике и быту. Этот материал обладает редкими физическими и химическими свойствами — хорошим скольжением и химической инертностью.



