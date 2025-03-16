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Они служат годами, но наносят вред: материалы, которые нельзя использовать для готовки

2:01
Еда

Многие считают, что опасность скрывается только в вредных продуктах, но немало проблем может принести и посуда. Некоторые привычные кухонные изделия выделяют вредные вещества и даже могут накапливать бактерии. Рассказываем, какую утварь лучше заменить, чтобы не рисковать здоровьем.

Приготовление пищи на индукционной печи
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Приготовление пищи на индукционной печи

Тефлон — удобство или угроза

Сковороды с тефлоновым покрытием давно стали популярными, но их безопасность вызывает вопросы. Со временем на поверхности появляются царапины, через которые в еду попадают микрочастицы покрытия. Это вещество не разлагается и может накапливаться в организме. Средний срок службы тефлоновой посуды — не более 1-2 лет. После появления первых повреждений её лучше заменить.

Алюминий: незаметный вред

Алюминиевая посуда удобна и недорогая, но при нагревании микрочастицы металла попадают в пищу. Это особенно опасно при приготовлении кислых блюд, так как кислотная среда ускоряет выделение алюминия. Известно, что он негативно влияет на нервную систему и может накапливаться в организме.

Пластиковые контейнеры — не такие безобидные

Не весь пластик безопасен для хранения еды. Со временем контейнеры царапаются, а при нагревании могут выделять токсичные вещества. Оптимальная альтернатива — стеклянная посуда, которая не вступает в реакцию с продуктами и не портится со временем.

Какая посуда действительно безопасна

Если хотите, чтобы ваша кухня была не только удобной, но и здоровой, отдавайте предпочтение:

  • Нержавеющей стали (с минимальным содержанием никеля).
  • Керамической посуде без сколов и трещин.
  • Эмалированным изделиям с целостным покрытием.

Меняя всего несколько предметов на кухне, можно значительно снизить влияние вредных веществ на организм. Проверьте свою посуду — не пора ли избавиться от опасных материалов?

Уточнения

Тефлон — полимер тетрафторэтилена с формулой (−C2F4−)n, широко применяемый в технике и быту. Этот материал обладает редкими физическими и химическими свойствами — хорошим скольжением и химической инертностью.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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