Картошка как резина, помидоры — каша: какие ещё овощи нельзя хранить в морозилке

Морозилка — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно продлить срок хранения продуктов. Мы замораживаем ягоды, зелень, мясо, рыбу и даже нарезанный лук. Однако далеко не все овощи выдерживают низкие температуры. Некоторые из них после разморозки теряют не только вкус и текстуру, но и полезные свойства.
После разморозки сельдерей становится мягким, водянистым и теряет хруст. Лучше замариновать его ломтиками — так он сохранит вкус и пользу.
Замороженные огурцы превращаются в безвкусную кашу. Лучше засолите их или сделайте консервированные, а если хотите заморозить — попробуйте с солёными.
В сыром виде картофель после разморозки становится водянистым и непригодным для приготовления. А вот приготовленный картофель замораживать можно — после охлаждения в нём образуется полезный резистентный крахмал.
После морозилки перец становится мягким, теряет форму и даже может горчить. Лучше добавлять его в соусы или сальсу, которые можно заморозить без потери вкуса.
Петрушка, укроп, базилик и другая зелень после заморозки теряют хруст и аромат. Лучше хранить их в холодильнике в нижнем ящике.
Его хрустящая текстура разрушается при низких температурах. Альтернатива — маринованный редис, который станет отличной добавкой к салатам и сэндвичам.
После разморозки они превращаются в кашу. Если планируете использовать их в соусах, можно замораживать, но без разморозки перед приготовлением.
Как и картофель, репа после заморозки теряет структуру, становясь водянистой. Лучше хранить её в холодильнике или замораживать только в готовом виде.
Если хотите, чтобы овощи сохранили максимум пользы, используйте альтернативные способы хранения — маринование, консервирование или просто правильную температуру в холодильнике.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?