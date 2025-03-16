Картошка как резина, помидоры — каша: какие ещё овощи нельзя хранить в морозилке

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Морозилка — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно продлить срок хранения продуктов. Мы замораживаем ягоды, зелень, мясо, рыбу и даже нарезанный лук. Однако далеко не все овощи выдерживают низкие температуры. Некоторые из них после разморозки теряют не только вкус и текстуру, но и полезные свойства.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain замороженные овощи

Какие овощи не терпят заморозки

Сельдерей

После разморозки сельдерей становится мягким, водянистым и теряет хруст. Лучше замариновать его ломтиками — так он сохранит вкус и пользу.

Огурцы

Замороженные огурцы превращаются в безвкусную кашу. Лучше засолите их или сделайте консервированные, а если хотите заморозить — попробуйте с солёными.

Картофель

В сыром виде картофель после разморозки становится водянистым и непригодным для приготовления. А вот приготовленный картофель замораживать можно — после охлаждения в нём образуется полезный резистентный крахмал.

Зелёный перец

После морозилки перец становится мягким, теряет форму и даже может горчить. Лучше добавлять его в соусы или сальсу, которые можно заморозить без потери вкуса.

Листовая зелень

Петрушка, укроп, базилик и другая зелень после заморозки теряют хруст и аромат. Лучше хранить их в холодильнике в нижнем ящике.

Редис

Его хрустящая текстура разрушается при низких температурах. Альтернатива — маринованный редис, который станет отличной добавкой к салатам и сэндвичам.

Помидоры

После разморозки они превращаются в кашу. Если планируете использовать их в соусах, можно замораживать, но без разморозки перед приготовлением.

Репа

Как и картофель, репа после заморозки теряет структуру, становясь водянистой. Лучше хранить её в холодильнике или замораживать только в готовом виде.

Если хотите, чтобы овощи сохранили максимум пользы, используйте альтернативные способы хранения — маринование, консервирование или просто правильную температуру в холодильнике.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

