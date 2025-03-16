Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кредитная история влияет на вашу жизнь и почему ее стоит проверить
Не так сложно, как кажется: как подготовить машину к лету и забыть о перегревах
Чохские террасы — древнее земледельческое чудо Дагестана поражает воображение
Диеты без жиров и углеводов – путь к долголетию или ранней смерти? Правда, о которой не говорят фитнес-блогеры
Медицинская косметика или масс-маркет: выбираем идеальный уход за чувствительной кожей
Купи сейчас, плати потом: удобная рассрочка или скрытая ловушка
Стал совсем взрослым: Татьяна Буланова показала младшего сына
Пальмовый вор: краб, который крадёт не только кокосы
Жёсткие штрафы за собак в 2025 году: правда или очередная страшилка

Картошка как резина, помидоры — каша: какие ещё овощи нельзя хранить в морозилке

2:12
Еда

Морозилка — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно продлить срок хранения продуктов. Мы замораживаем ягоды, зелень, мясо, рыбу и даже нарезанный лук. Однако далеко не все овощи выдерживают низкие температуры. Некоторые из них после разморозки теряют не только вкус и текстуру, но и полезные свойства.

замороженные овощи
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
замороженные овощи

Какие овощи не терпят заморозки

Сельдерей

После разморозки сельдерей становится мягким, водянистым и теряет хруст. Лучше замариновать его ломтиками — так он сохранит вкус и пользу.

Огурцы

Замороженные огурцы превращаются в безвкусную кашу. Лучше засолите их или сделайте консервированные, а если хотите заморозить — попробуйте с солёными.

Картофель

В сыром виде картофель после разморозки становится водянистым и непригодным для приготовления. А вот приготовленный картофель замораживать можно — после охлаждения в нём образуется полезный резистентный крахмал.

Зелёный перец

После морозилки перец становится мягким, теряет форму и даже может горчить. Лучше добавлять его в соусы или сальсу, которые можно заморозить без потери вкуса.

Листовая зелень

Петрушка, укроп, базилик и другая зелень после заморозки теряют хруст и аромат. Лучше хранить их в холодильнике в нижнем ящике.

Редис

Его хрустящая текстура разрушается при низких температурах. Альтернатива — маринованный редис, который станет отличной добавкой к салатам и сэндвичам.

Помидоры

После разморозки они превращаются в кашу. Если планируете использовать их в соусах, можно замораживать, но без разморозки перед приготовлением.

Репа

Как и картофель, репа после заморозки теряет структуру, становясь водянистой. Лучше хранить её в холодильнике или замораживать только в готовом виде.

Если хотите, чтобы овощи сохранили максимум пользы, используйте альтернативные способы хранения — маринование, консервирование или просто правильную температуру в холодильнике.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Еда и рецепты
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Последние материалы
Забудьте о радиаторах: это устройство перевернёт ваше представление об отоплении дома
Обезжиренный творог — вред или польза? Врачи объяснили, что происходит с организмом
Китай против мировой элиты: топ авто 2025 года, который вас шокирует
Почему кошки выбирают коробки, а не лежанки: вся правда о странной привычке
Как сэкономить на отеле почти вдвое — стратегии для туристов
Татьяна Брухунова показала фото с празднования своего дня рождения
Космическое сердцебиение? Загадочные радиоимпульсы из Млечного Пути привлекли внимание учёных
Стиль без компромиссов: сохраняем удобство, оставаясь сексуальной каждый день
Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит... — писала газета Аргументы и факты 17 марта 1999 года
Картошка как резина, помидоры — каша: какие ещё овощи нельзя хранить в морозилке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.