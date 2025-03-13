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Попкорн без микроволновки: старый способ, который снова взрывает интернет

2:24
Еда

Люди всё чаще отказываются от современных технологий в пользу старых, проверенных способов. Виниловые пластинки, механические часы, пишущие машинки – а теперь и традиционный попкорн, приготовленный без микроволновок и попкорн-машин. Казалось бы, зачем возвращаться к прошлому, если есть удобные технологии? Но поклонники олдскульных методов уверяют: процесс приготовления сам по себе – настоящее удовольствие.

Попкорн
Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Попкорн

Попкорн, приготовленный вручную, – это ритуал: звук лопающихся зёрен, аромат масла и тот самый момент, когда нужно вовремя снять кастрюлю с огня. Неудивительно, что вирусный тренд возвращает популярность забытому способу – жарке зёрен на плите, завернутых в фольгу.

Попкорн в стиле Jiffy Pop

Этот метод напоминает знаменитый Jiffy Pop – продукт, известный многим с детства. В 1958 году он был хитом: одноразовая сковородка с попкорном и фольгированной крышкой, которая раздувалась по мере приготовления. Это был удобный и безопасный способ включить детей в процесс готовки.

Новая версия – тот же принцип, но с алюминиевой фольгой. Попкорн, масло и соль заворачивают в плотный пакет из фольги, прокалывают отверстия для выхода воздуха и кладут на горячую сковороду. Дальше – встряхивание, ожидание и наслаждение результатом.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Минимум посуды: после готовки ничего не нужно мыть.
  • Атмосфера ностальгии – как в старые добрые времена.
  • Полный контроль над вкусом и ингредиентами.

Минусы:

  • Расход масла выше, чем в микроволновых попкорнницах.
  • Нужно следить за временем, иначе можно получить пригоревшие зёрна.
  • Фольгу сложно перерабатывать, если она покрыта маслом.

Альтернативы фольге

Если этот способ кажется неудобным, можно попробовать другие low-tech методы. Например, просто обжарить попкорн в глубокой кастрюле или использовать пакет из пергаментной бумаги вместо фольги. Главное – не забывать вовремя встряхивать, чтобы зёрна не подгорели.

Так что, если хотите почувствовать магию готовки и добавить в свою жизнь немного винтажной эстетики – попробуйте приготовить попкорн по-старинке!

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл.: "выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)") или воздушная кукуруза - закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании. Обычно подаётся подсоленным или подслащенным.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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