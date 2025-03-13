Через 10 лет натуральные продукты станут роскошью? Что нас ждёт за столом в будущем

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Лабораторное мясо и молочные продукты могут появиться в Великобритании уже через два года. Что это значит для рынка и потребителей?

Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красное мясо

Новая эра питания?

Мясо, молочные продукты и даже сахар, выращенные в лаборатории, вскоре могут попасть на полки британских магазинов. По прогнозам, это произойдёт уже в ближайшие два года — значительно раньше, чем ожидалось.

Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA) разрабатывает план ускоренной сертификации таких продуктов, что может сделать страну одним из лидеров в этом секторе.

Хотя британские компании и так являются передовиками в области клеточного сельского хозяйства, они утверждают, что существующие регуляторные нормы тормозят их развитие.

Интересный факт: в прошлом месяце в Великобритании впервые начали продавать корм для собак, изготовленный из лабораторного мяса.

Кто уже сделал шаг вперёд?

В 2020 году первой страной, одобрившей продажу мяса, выращенного из клеток, стал Сингапур. Затем, в 2023 году, к нему присоединились США, а следом и Израиль. Однако не все страны поддерживают эту инновацию: в Италии, а также в американских штатах Алабама и Флорида действует запрет на подобные продукты.

Великобритания теперь стремится разработать собственные стандарты. Для этого FSA привлекло ведущих экспертов из технологических компаний и научных кругов. Цель — провести полную проверку безопасности двух лабораторно выращенных продуктов в течение двух лет.

Безопасность или конфликт интересов?

Но не все согласны с таким подходом. Некоторые критики считают, что активное участие производителей в создании новых регламентов может привести к конфликту интересов.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с компаниями и учёными, чтобы создать систему регулирования, которая будет удобна бизнесу, но при этом гарантирует максимальную безопасность продуктов", — уверяет профессор Робин Мей, главный научный сотрудник FSA

Тем не менее, директор кампании "Beyond GM" Пат Томас сомневается в объективности процесса.

"Компании, которые помогают разрабатывать эти правила, будут первыми, кто выиграет от их смягчения. Если бы речь шла о других продуктах, это вызвало бы массовое возмущение", — делится Томас.

Смогут ли британские власти найти баланс между интересами бизнеса и потребителей? Это вопрос, который ещё предстоит решить.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

