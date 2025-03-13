Крахмал под запретом? Эти 5 продуктов сделают тесто пышным, а крем — нежным

Кукурузный крахмал — частый ингредиент в выпечке: он делает тесто нежнее, крем — однороднее, а начинку — гуще. Но что делать, если он закончился в самый неподходящий момент? Хорошая новость: его легко заменить!
Самый доступный вариант, но важно учитывать, что муки потребуется вдвое больше, чем крахмала. При этом тесто может приобрести легкий мучной привкус.
Отлично подойдет для густых кремов и начинок. Количество — тоже вдвое больше, чем крахмала. Единственный нюанс — манка делает консистенцию чуть более зернистой.
Идеальный вариант для пирогов с начинкой! Стружка не даст начинке вытекать и не размягчит тесто. Пропорции те же, что и у крахмала — 1:1.
Перед использованием их нужно измельчить в блендере до состояния муки. Пропорции — вдвое больше, чем крахмала. Но помните, что овсяная мука придаст выпечке специфический вкус.
Если нужна густая текстура, например, для крема или мусса, желатин — отличный выбор. Его потребуется вдвое меньше, чем крахмала. Но будьте осторожны: при комнатной температуре он может растопиться, и блюдо потеряет форму.
Теперь, даже если кукурузного крахмала под рукой не оказалось, у вас есть сразу пять альтернатив! Выбирайте заменитель в зависимости от рецепта, и ваша выпечка не пострадает.
Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.
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