Крахмал под запретом? Эти 5 продуктов сделают тесто пышным, а крем — нежным

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Кукурузный крахмал — частый ингредиент в выпечке: он делает тесто нежнее, крем — однороднее, а начинку — гуще. Но что делать, если он закончился в самый неподходящий момент? Хорошая новость: его легко заменить!

Фото: flickr.com by Mike McCune, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ булочки

Чем заменить кукурузный крахмал?

1. Пшеничная мука

Самый доступный вариант, но важно учитывать, что муки потребуется вдвое больше, чем крахмала. При этом тесто может приобрести легкий мучной привкус.

2. Манная крупа

Отлично подойдет для густых кремов и начинок. Количество — тоже вдвое больше, чем крахмала. Единственный нюанс — манка делает консистенцию чуть более зернистой.

3. Кокосовая стружка

Идеальный вариант для пирогов с начинкой! Стружка не даст начинке вытекать и не размягчит тесто. Пропорции те же, что и у крахмала — 1:1.

4. Овсяные хлопья

Перед использованием их нужно измельчить в блендере до состояния муки. Пропорции — вдвое больше, чем крахмала. Но помните, что овсяная мука придаст выпечке специфический вкус.

5. Желатин

Если нужна густая текстура, например, для крема или мусса, желатин — отличный выбор. Его потребуется вдвое меньше, чем крахмала. Но будьте осторожны: при комнатной температуре он может растопиться, и блюдо потеряет форму.

Теперь, даже если кукурузного крахмала под рукой не оказалось, у вас есть сразу пять альтернатив! Выбирайте заменитель в зависимости от рецепта, и ваша выпечка не пострадает.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

