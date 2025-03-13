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Быстрая альтернатива Селедке под шубой — на столе в мгновение ока

1:32
Еда

"Селедка под шубой" — одно из самых любимых блюд на праздничном столе, но её классический вариант требует слишком много времени. Хотите сэкономить часы на подготовке, но при этом не потерять в вкусе? Этот экспресс-рецепт поможет вам приготовить любимую закуску всего за 5 минут!

селедка под шубой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
селедка под шубой

Что понадобится:

  • Свекла (отварная) — 1 средний корнеплод
  • Яйца (варёные вкрутую) — 5 шт.
  • Филе сельди — 1 рыба
  • Репчатый лук — 1/2 средней головки
  • Чеснок — 2-3 зубчика (по вкусу)
  • Майонез — для заправки
  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Маринуем лук. Нарежьте его мелкими кубиками и замочите в растворе из равных частей воды и 50%-ного уксуса, добавив соль и специи.

  2. Готовим яйца. Очистите, разрежьте пополам, отделите желтки от белков.

  3. Нарезаем сельдь. Половину филе порежьте кубиками (1-2 см), а вторую часть измельчите ножом.

  4. Готовим начинку. Натрите свеклу на мелкой тёрке и смешайте с желтками, маринованным луком, чесноком, нарезанной сельдью и майонезом.

  5. Собираем закуску. Наполните половинки белков получившейся массой, сверху украсьте ломтиками рыбы.

По желанию добавьте свежую зелень. Готово! Быстро, просто и невероятно вкусно — идеальный вариант для праздничного стола или быстрого перекуса.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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