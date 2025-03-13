Быстрая альтернатива Селедке под шубой — на столе в мгновение ока

"Селедка под шубой" — одно из самых любимых блюд на праздничном столе, но её классический вариант требует слишком много времени. Хотите сэкономить часы на подготовке, но при этом не потерять в вкусе? Этот экспресс-рецепт поможет вам приготовить любимую закуску всего за 5 минут!
Маринуем лук. Нарежьте его мелкими кубиками и замочите в растворе из равных частей воды и 50%-ного уксуса, добавив соль и специи.
Готовим яйца. Очистите, разрежьте пополам, отделите желтки от белков.
Нарезаем сельдь. Половину филе порежьте кубиками (1-2 см), а вторую часть измельчите ножом.
Готовим начинку. Натрите свеклу на мелкой тёрке и смешайте с желтками, маринованным луком, чесноком, нарезанной сельдью и майонезом.
Собираем закуску. Наполните половинки белков получившейся массой, сверху украсьте ломтиками рыбы.
По желанию добавьте свежую зелень. Готово! Быстро, просто и невероятно вкусно — идеальный вариант для праздничного стола или быстрого перекуса.
"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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