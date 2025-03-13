Быстрая альтернатива Селедке под шубой — на столе в мгновение ока

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

"Селедка под шубой" — одно из самых любимых блюд на праздничном столе, но её классический вариант требует слишком много времени. Хотите сэкономить часы на подготовке, но при этом не потерять в вкусе? Этот экспресс-рецепт поможет вам приготовить любимую закуску всего за 5 минут!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain селедка под шубой

Что понадобится:

Свекла (отварная) — 1 средний корнеплод

Яйца (варёные вкрутую) — 5 шт.

Филе сельди — 1 рыба

Репчатый лук — 1/2 средней головки

Чеснок — 2-3 зубчика (по вкусу)

Майонез — для заправки

Соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

Маринуем лук. Нарежьте его мелкими кубиками и замочите в растворе из равных частей воды и 50%-ного уксуса, добавив соль и специи. Готовим яйца. Очистите, разрежьте пополам, отделите желтки от белков. Нарезаем сельдь. Половину филе порежьте кубиками (1-2 см), а вторую часть измельчите ножом. Готовим начинку. Натрите свеклу на мелкой тёрке и смешайте с желтками, маринованным луком, чесноком, нарезанной сельдью и майонезом. Собираем закуску. Наполните половинки белков получившейся массой, сверху украсьте ломтиками рыбы.

По желанию добавьте свежую зелень. Готово! Быстро, просто и невероятно вкусно — идеальный вариант для праздничного стола или быстрого перекуса.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

