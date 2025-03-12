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Суп получился слишком жидким? Эти три ингредиента его спасут

1:09
Еда

Мы часто стремимся сделать суп изысканным, ограничивая количество компонентов, чтобы подчеркнуть насыщенный вкус бульона. Однако в таких случаях есть риск, что блюдо выйдет слишком жидким. Как исправить ситуацию и придать супу нужную текстуру?

Суп
Фото: commons.wikimedia.org by Paulnasca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Суп

Секретные добавки для густоты и вкуса

Сухарики

Хрустящие сухарики не только сделают суп гуще, но и добавят интересную текстуру. Можно использовать магазинные варианты с разными вкусами или приготовить их самостоятельно, приправив любимыми специями и травами.

Киноа

Эта крупа — настоящий кладезь полезных веществ и идеальный загуститель. Киноа быстро разваривается, и всего 10 минут варки достаточно, чтобы суп стал насыщеннее и питательнее.

Соевый фарш

Отличное дополнение к постным супам. Этот продукт богат растительным белком и придаст бульону глубину вкуса, сохраняя его полезность.

Добавляя эти ингредиенты, можно легко превратить жидкий суп в сытное и насыщенное блюдо, не теряя при этом его изысканности!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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