Суп получился слишком жидким? Эти три ингредиента его спасут

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы часто стремимся сделать суп изысканным, ограничивая количество компонентов, чтобы подчеркнуть насыщенный вкус бульона. Однако в таких случаях есть риск, что блюдо выйдет слишком жидким. Как исправить ситуацию и придать супу нужную текстуру?

Фото: commons.wikimedia.org by Paulnasca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Суп

Секретные добавки для густоты и вкуса

Сухарики

Хрустящие сухарики не только сделают суп гуще, но и добавят интересную текстуру. Можно использовать магазинные варианты с разными вкусами или приготовить их самостоятельно, приправив любимыми специями и травами.

Киноа

Эта крупа — настоящий кладезь полезных веществ и идеальный загуститель. Киноа быстро разваривается, и всего 10 минут варки достаточно, чтобы суп стал насыщеннее и питательнее.

Соевый фарш

Отличное дополнение к постным супам. Этот продукт богат растительным белком и придаст бульону глубину вкуса, сохраняя его полезность.

Добавляя эти ингредиенты, можно легко превратить жидкий суп в сытное и насыщенное блюдо, не теряя при этом его изысканности!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

