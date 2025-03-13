Как приготовить стейк, который тает во рту? Один секрет меняет всё

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы жарите стейки по всем правилам, но они жёсткие, как подошва? Проблема не в мясе, а в ваших привычках, которые делают его сухим и безвкусным.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ стейк

Разбираем самые распространённые ошибки и даём секретные лайфхаки, которые сделают ваш стейк ресторанного уровня!

Ошибка №1: Вы моете мясо перед готовкой

Вода вымывает соки, и мясные волокна становятся сухими, как пустыня. Вместо этого промокните стейк бумажным полотенцем — так вы уберёте лишнюю влагу, но сохраните сочность.

Ошибка №2: Вы солите мясо заранее

Соль вытягивает влагу, превращая стейк в пересушенный кусок говядины. Оптимальный вариант — солить за 2 минуты до жарки. Так корочка получится румяной, а внутри мясо останется сочным.

Ошибка №3: Вы переворачиваете мясо слишком часто

Переворачивать стейк нужно только один раз. Положите его на раскалённую сковороду, дождитесь, пока снизу образуется корочка (2-3 минуты), затем переверните и жарьте столько же.

Ошибка №4: Вы не даёте мясу "отдохнуть"

После жарки не режьте стейк сразу! Дайте ему "отдохнуть" 5 минут под фольгой, чтобы соки равномерно распределились по волокнам.

Ошибка №5: Вы забываете про ароматное масло

Чтобы получить вкус, как в ресторане, за минуту до готовности добавьте в сковороду кусочек сливочного масла и веточку розмарина. Поливайте мясо этим маслом — оно придаст стейку изысканный аромат. Главное, не переборщите с огнём: масло не должно гореть!

Теперь ваш стейк будет нежным, сочным и с аппетитной корочкой. Попробуйте этот метод — и забудьте о пересушенном мясе навсегда!

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).

