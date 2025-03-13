Дёшево, быстро и вкусно: как приготовить салат, который любили в советских столовых

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на полках магазинов было пусто, хозяйки умудрялись готовить вкусные и сытные блюда из минимального набора продуктов. Один из таких рецептов — салат "Из ничего", который десятилетиями кормил студентов, рабочих и домохозяек. Сегодня о нём почти забыли, но его вкус до сих пор способен удивить!

Фото: commons.wikimedia.org by Sherin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат из капусты

Что входит в салат "Из ничего"?

Капуста (белокочанная или пекинская) — основа салата. Её тонко шинкуют, превращая в лёгкую воздушную массу.

Лук репчатый — нарезают мелко и ошпаривают кипятком, чтобы убрать горечь.

Варёные яйца — рубят кубиками или натирают на тёрке.

Заправка — сметана или майонез, соль и перец по вкусу.

Секрет вкуса

Хрустящая капуста, нежный лук и рассыпчатые яйца создают идеальный баланс текстур, который сложно ожидать от столь простого набора ингредиентов.

Можно ли добавить что-то ещё?

В классическом рецепте всего три главных компонента, но со временем хозяйки начали дополнять его:

Зеленью (укроп, петрушка) — для свежести.

Крабовыми палочками — для лёгкой сладости.

Консервированной кукурузой — для сочности.

Почему этот салат стоит попробовать?

Бюджетный — продукты всегда под рукой.

Готовится за 5 минут.

Вкус настоящей ностальгии — его подавали в заводских столовых и на семейных ужинах.

Сегодня этот салат — кусочек истории на тарелке, напоминающий о том, как в сложные времена люди умели превращать простые продукты в настоящее кулинарное чудо. Попробуйте его, и вы поймёте, почему его так любили!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

