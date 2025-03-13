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Дёшево, быстро и вкусно: как приготовить салат, который любили в советских столовых

1:46
Еда

Когда на полках магазинов было пусто, хозяйки умудрялись готовить вкусные и сытные блюда из минимального набора продуктов. Один из таких рецептов — салат "Из ничего", который десятилетиями кормил студентов, рабочих и домохозяек. Сегодня о нём почти забыли, но его вкус до сих пор способен удивить!

Салат из капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Sherin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из капусты

Что входит в салат "Из ничего"?

  • Капуста (белокочанная или пекинская) — основа салата. Её тонко шинкуют, превращая в лёгкую воздушную массу.
  • Лук репчатый — нарезают мелко и ошпаривают кипятком, чтобы убрать горечь.
  • Варёные яйца — рубят кубиками или натирают на тёрке.
  • Заправка — сметана или майонез, соль и перец по вкусу.

Секрет вкуса

Хрустящая капуста, нежный лук и рассыпчатые яйца создают идеальный баланс текстур, который сложно ожидать от столь простого набора ингредиентов.

Можно ли добавить что-то ещё?

В классическом рецепте всего три главных компонента, но со временем хозяйки начали дополнять его:

  • Зеленью (укроп, петрушка) — для свежести.
  • Крабовыми палочками — для лёгкой сладости.
  • Консервированной кукурузой — для сочности.

Почему этот салат стоит попробовать?

  • Бюджетный — продукты всегда под рукой.
  • Готовится за 5 минут.
  • Вкус настоящей ностальгии — его подавали в заводских столовых и на семейных ужинах.

Сегодня этот салат — кусочек истории на тарелке, напоминающий о том, как в сложные времена люди умели превращать простые продукты в настоящее кулинарное чудо. Попробуйте его, и вы поймёте, почему его так любили!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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