Бюджетный ужин на всю семью за 30 минут: рагу с сосисками и фасолью

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Сытное, ароматное и простое в приготовлении овощное рагу с сосисками и белой фасолью станет отличным вариантом для быстрого ужина или обеда. В этом блюде много овощей, насыщенный бульон и пикантные специи, а готовится оно всего за час. Запоминайте рецепт, который выручит вас в любой ситуации!

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рагу

Ингредиенты (на 6 порций):

Сосиски молочные — 500 г

Картофель — 800 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Перец сладкий красный — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Сельдерей — 1 стебель

Чеснок — 4 зубчика

Мясной бульон — 1 л

Фасоль белая консервированная — 300 г

Паприка сладкая молотая — 1 ч. л.

Вустерский соус — 1 ст. л.

Итальянские травы — 0,5 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка овощей

Очистите лук, чеснок, морковь и картофель.

Картофель нарежьте кубиками (примерно 3 см).

Морковь — кружками.

Лук и чеснок мелко измельчите.

Перец очистите от семян и нарежьте кубиками.

Сельдерей нарежьте кусочками по 1 см.

Сосиски нарежьте кружками.

2. Обжарка овощей

Разогрейте в кастрюле 1 ст. л. оливкового масла. Обжаривайте лук, морковь, перец и сельдерей 5-6 минут до мягкости.

3. Тушение рагу

Влейте бульон, доведите до кипения. Добавьте картофель, помидоры (мелко нарезанные) и чеснок.

Тушите 30-35 минут под крышкой на слабом огне до готовности картофеля.

4. Обжарка сосисок

Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла на сковороде. Обжаривайте сосиски с двух сторон до золотистой корочки.

5. Финальный штрих

Слейте жидкость с фасоли, добавьте её в кастрюлю вместе с сосисками. Приправьте паприкой, итальянскими травами, вустерским соусом и солью.

Тушите ещё 5 минут. Перед подачей посыпьте чёрным перцем.

Почему это рагу стоит приготовить?

Быстро и просто — меньше часа на всё.

— меньше часа на всё. Сытно и полезно — фасоль даёт белок, овощи витамины, сосиски насыщенный вкус.

— фасоль даёт белок, овощи витамины, сосиски насыщенный вкус. Можно экспериментировать — заменить сосиски на копчёные, добавить специи по вкусу.

Такое блюдо точно станет фаворитом в вашем меню!

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

