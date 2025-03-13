Бюджетный ужин на всю семью за 30 минут: рагу с сосисками и фасолью

Сытное, ароматное и простое в приготовлении овощное рагу с сосисками и белой фасолью станет отличным вариантом для быстрого ужина или обеда. В этом блюде много овощей, насыщенный бульон и пикантные специи, а готовится оно всего за час. Запоминайте рецепт, который выручит вас в любой ситуации!
Очистите лук, чеснок, морковь и картофель.
Разогрейте в кастрюле 1 ст. л. оливкового масла. Обжаривайте лук, морковь, перец и сельдерей 5-6 минут до мягкости.
Влейте бульон, доведите до кипения. Добавьте картофель, помидоры (мелко нарезанные) и чеснок.
Тушите 30-35 минут под крышкой на слабом огне до готовности картофеля.
Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла на сковороде. Обжаривайте сосиски с двух сторон до золотистой корочки.
Слейте жидкость с фасоли, добавьте её в кастрюлю вместе с сосисками. Приправьте паприкой, итальянскими травами, вустерским соусом и солью.
Тушите ещё 5 минут. Перед подачей посыпьте чёрным перцем.
Такое блюдо точно станет фаворитом в вашем меню!
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
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