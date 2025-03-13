Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как спрятать кровать в шкафу? Невероятные решения для маленьких квартир
Необычные новинки для сада — какие сорта удивят в этом сезоне
Вы всё ещё боитесь отеков по утрам? Оказывается, отказ от воды может сделать только хуже
Спина скажет спасибо: зачем включать гиперэкстензию в тренировки
Она не скажет люблю, но покажет: 15 признаков кошачьей привязанности
Самый мощный Volvo в истории: ES90 выходит на новый уровень
Секрет идеальной кожи после эпиляции: массаж как спасение от раздражений
Ошибка на кухне: почему одна ложка может привести к пищевому отравлению
Инвазивное вмешательство на минимуме! Робот-хирург Da Vinci улучшает качество медпомощи

Бюджетный ужин на всю семью за 30 минут: рагу с сосисками и фасолью

2:47
Еда

Сытное, ароматное и простое в приготовлении овощное рагу с сосисками и белой фасолью станет отличным вариантом для быстрого ужина или обеда. В этом блюде много овощей, насыщенный бульон и пикантные специи, а готовится оно всего за час. Запоминайте рецепт, который выручит вас в любой ситуации!

Рагу
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рагу

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Сосиски молочные — 500 г
  • Картофель — 800 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец сладкий красный — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сельдерей — 1 стебель
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Мясной бульон — 1 л
  • Фасоль белая консервированная — 300 г
  • Паприка сладкая молотая — 1 ч. л.
  • Вустерский соус — 1 ст. л.
  • Итальянские травы — 0,5 ч. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка овощей

Очистите лук, чеснок, морковь и картофель.

  • Картофель нарежьте кубиками (примерно 3 см).
  • Морковь — кружками.
  • Лук и чеснок мелко измельчите.
  • Перец очистите от семян и нарежьте кубиками.
  • Сельдерей нарежьте кусочками по 1 см.
  • Сосиски нарежьте кружками.

2. Обжарка овощей

Разогрейте в кастрюле 1 ст. л. оливкового масла. Обжаривайте лук, морковь, перец и сельдерей 5-6 минут до мягкости.

3. Тушение рагу

Влейте бульон, доведите до кипения. Добавьте картофель, помидоры (мелко нарезанные) и чеснок.
Тушите 30-35 минут под крышкой на слабом огне до готовности картофеля.

4. Обжарка сосисок

Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла на сковороде. Обжаривайте сосиски с двух сторон до золотистой корочки.

5. Финальный штрих

Слейте жидкость с фасоли, добавьте её в кастрюлю вместе с сосисками. Приправьте паприкой, итальянскими травами, вустерским соусом и солью.
Тушите ещё 5 минут. Перед подачей посыпьте чёрным перцем.

Почему это рагу стоит приготовить?

  • Быстро и просто — меньше часа на всё.
  • Сытно и полезно — фасоль даёт белок, овощи витамины, сосиски насыщенный вкус.
  • Можно экспериментировать — заменить сосиски на копчёные, добавить специи по вкусу.

Такое блюдо точно станет фаворитом в вашем меню!

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Какие деревья и кустарники нельзя трогать весной? Садоводы совершают роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Какие деревья и кустарники нельзя трогать весной? Садоводы совершают роковую ошибку Аудио 
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Российский шоу-бизнес
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой Аудио 
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Российский шоу-бизнес
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Последние материалы
Как спрятать кровать в шкафу? Невероятные решения для маленьких квартир
Необычные новинки для сада — какие сорта удивят в этом сезоне
Вы всё ещё боитесь отеков по утрам? Оказывается, отказ от воды может сделать только хуже
Бюджетный ужин на всю семью за 30 минут: рагу с сосисками и фасолью
Спина скажет спасибо: зачем включать гиперэкстензию в тренировки
Она не скажет люблю, но покажет: 15 признаков кошачьей привязанности
Самый мощный Volvo в истории: ES90 выходит на новый уровень
Секрет идеальной кожи после эпиляции: массаж как спасение от раздражений
В США рассказали о разработке "вертолета-пушки"
Ошибка на кухне: почему одна ложка может привести к пищевому отравлению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.