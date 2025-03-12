Как не переплатить за морепродукты: раскрываем секрет хаптоди

Любите нежное и ароматное хаптоди на гриле или в маринаде? Будьте внимательны: не всё, что подают в тавернах или продают в супермаркетах, на самом деле является настоящим хаптоди! Вместо традиционного Octopus vulgaris вам могут подсовывать его более дешевую версию — моcхиoс (Eledone moschata).

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Как отличить подмену

Моcхиoс и хаптоди похожи внешне, но имеют заметные отличия:

Количество бентуз: у хаптоди их две линии на каждом щупальце, у моcхиoса — только одна.

у хаптоди их две линии на каждом щупальце, у моcхиoса — только одна. Текстура мяса: у моcхиoса оно более мягкое и менее волокнистое, быстрее готовится, но проигрывает в насыщенности вкуса.

у моcхиoса оно более мягкое и менее волокнистое, быстрее готовится, но проигрывает в насыщенности вкуса. Цена: хаптоди стоит 17+ евро за кг, а моcхиoс — всего 5-6 евро за кг.

Где чаще всего продают моcхиoс вместо хаптоди

Таверны и рестораны. Если цена хаптоди на гриле или в маринаде слишком низкая, скорее всего, это моcхиoс. Лучше уточнить у официанта или попросить показать продукт перед заказом.

Если цена хаптоди на гриле или в маринаде слишком низкая, скорее всего, это моcхиoс. Лучше уточнить у официанта или попросить показать продукт перед заказом. Супермаркеты. Внимательно читайте упаковку! Вместо "хаптоди" может быть указано Eledone moschataили просто "головоногое".

Стоит ли переплачивать

Если для вас важен насыщенный вкус и традиционная текстура, лучше выбирать настоящее хаптоди. Но если ищете бюджетную альтернативу, то моcхиoс может стать неплохим вариантом. Главное — знать, что именно вы покупаете и за что платите.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).

