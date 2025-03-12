Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не тесно: 3 приёма, которые визуально увеличат вашу ванную
Топливо дешевле не станет, но есть 7 способов тратить меньше
Больше, чем просто машина: Voyah Free теперь управляется одним движением пальца
Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза
Борьба за жизнь началась! Учёные расшифровали трёхмерную структуру ключевого фермента вируса Nipah
Хотите завести сфинкса: вот 5 вещей, о которых никто не предупреждает
Садальский рассказал, как знакомая селебрити отравила мужа растением Денежное дерево
Volkswagen и Nissan ищут выход из кризиса: что не так с их электромобилями
Винный край со средневековыми замками и уникальными традициями — что посмотреть в Пьемонте

Как не переплатить за морепродукты: раскрываем секрет хаптоди

Еда

Любите нежное и ароматное хаптоди на гриле или в маринаде? Будьте внимательны: не всё, что подают в тавернах или продают в супермаркетах, на самом деле является настоящим хаптоди! Вместо традиционного Octopus vulgaris вам могут подсовывать его более дешевую версию — моcхиoс (Eledone moschata).

морепродукты
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
морепродукты

Как отличить подмену

Моcхиoс и хаптоди похожи внешне, но имеют заметные отличия:

  • Количество бентуз: у хаптоди их две линии на каждом щупальце, у моcхиoса — только одна.
  • Текстура мяса: у моcхиoса оно более мягкое и менее волокнистое, быстрее готовится, но проигрывает в насыщенности вкуса.
  • Цена: хаптоди стоит 17+ евро за кг, а моcхиoс — всего 5-6 евро за кг.

Где чаще всего продают моcхиoс вместо хаптоди

  • Таверны и рестораны. Если цена хаптоди на гриле или в маринаде слишком низкая, скорее всего, это моcхиoс. Лучше уточнить у официанта или попросить показать продукт перед заказом.
  • Супермаркеты. Внимательно читайте упаковку! Вместо "хаптоди" может быть указано Eledone moschataили просто "головоногое".

Стоит ли переплачивать

Если для вас важен насыщенный вкус и традиционная текстура, лучше выбирать настоящее хаптоди. Но если ищете бюджетную альтернативу, то моcхиoс может стать неплохим вариантом. Главное — знать, что именно вы покупаете и за что платите.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Наука и техника
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Последние материалы
Больше не тесно: 3 приёма, которые визуально увеличат вашу ванную
Топливо дешевле не станет, но есть 7 способов тратить меньше
Больше, чем просто машина: Voyah Free теперь управляется одним движением пальца
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому
Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза
Борьба за жизнь началась! Учёные расшифровали трёхмерную структуру ключевого фермента вируса Nipah
Хотите завести сфинкса: вот 5 вещей, о которых никто не предупреждает
Садальский рассказал, как знакомая селебрити отравила мужа растением Денежное дерево
Volkswagen и Nissan ищут выход из кризиса: что не так с их электромобилями
Винный край со средневековыми замками и уникальными традициями — что посмотреть в Пьемонте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.