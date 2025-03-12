Как не переплатить за морепродукты: раскрываем секрет хаптоди

Любите нежное и ароматное хаптоди на гриле или в маринаде? Будьте внимательны: не всё, что подают в тавернах или продают в супермаркетах, на самом деле является настоящим хаптоди! Вместо традиционного Octopus vulgaris вам могут подсовывать его более дешевую версию — моcхиoс (Eledone moschata).
Моcхиoс и хаптоди похожи внешне, но имеют заметные отличия:
Если для вас важен насыщенный вкус и традиционная текстура, лучше выбирать настоящее хаптоди. Но если ищете бюджетную альтернативу, то моcхиoс может стать неплохим вариантом. Главное — знать, что именно вы покупаете и за что платите.
Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!