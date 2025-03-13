Выпечка, которая пахнет детством — пирожки с морковью, как у бабушки

Эти пышные, мягкие пирожки с сладкой морковно-цитрусовой начинкой станут хитом семейных чаепитий! Дрожжевое тесто на кефире без яиц делает выпечку воздушной и нежной, а изюм и апельсиновая цедра придают начинке изысканный аромат. Главное — все ингредиенты всегда найдутся дома!
Натрите морковь, а цедру апельсина — на мелкой тёрке. Выжмите сок апельсина и залейте им изюм. В миске смешайте сахар и цедру.
На сковороде растопите сливочное масло и обжаривайте морковь 3 минуты, затем добавьте сахар с цедрой и готовьте ещё 3 минуты. Выложите изюм с апельсиновым соком, выпарите жидкость и остудите начинку.
Разведите дрожжи в 50 мл тёплой воды и оставьте на 10 минут. Просейте муку, а в отдельной миске соедините кефир, сахар, соль и масло.
Добавьте разведённые дрожжи в муку, затем влейте кефирную смесь. Вымесите тесто до гладкости и оставьте подниматься на 30 минут, затем обомните и дайте подойти ещё 30 минут.
Разделите тесто на кусочки по 70-80 г, скатайте в шарики. Каждый разомните в лепёшку, выложите начинку и защипните края.
Выложите пирожки на смазанный маслом противень, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут. Затем смажьте желтком, взбитым с молоком.
Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут до румяной корочки.
Готово! Эти пирожки разлетаются мгновенно, потому что аромат просто сводит с ума!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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