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Выпечка, которая пахнет детством — пирожки с морковью, как у бабушки

2:31
Еда

Эти пышные, мягкие пирожки с сладкой морковно-цитрусовой начинкой станут хитом семейных чаепитий! Дрожжевое тесто на кефире без яиц делает выпечку воздушной и нежной, а изюм и апельсиновая цедра придают начинке изысканный аромат. Главное — все ингредиенты всегда найдутся дома!

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Ингредиенты (на 10 порций):

Для теста:

  • 500 г пшеничной муки
  • 30 г прессованных дрожжей (или 10 г сухих)
  • 350 мл кефира 3,2%
  • 100 мл растительного масла
  • 2,5 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли

Для начинки:

  • 600 г моркови
  • 100 г изюма
  • 1 апельсин
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. сахара

Для смазывания:

  • 1 яичный желток
  • 2 ст. л. молока

Как приготовить:

1. Готовим начинку

Натрите морковь, а цедру апельсина — на мелкой тёрке. Выжмите сок апельсина и залейте им изюм. В миске смешайте сахар и цедру.

На сковороде растопите сливочное масло и обжаривайте морковь 3 минуты, затем добавьте сахар с цедрой и готовьте ещё 3 минуты. Выложите изюм с апельсиновым соком, выпарите жидкость и остудите начинку.

2. Замешиваем тесто

Разведите дрожжи в 50 мл тёплой воды и оставьте на 10 минут. Просейте муку, а в отдельной миске соедините кефир, сахар, соль и масло.

Добавьте разведённые дрожжи в муку, затем влейте кефирную смесь. Вымесите тесто до гладкости и оставьте подниматься на 30 минут, затем обомните и дайте подойти ещё 30 минут.

3. Формируем пирожки

Разделите тесто на кусочки по 70-80 г, скатайте в шарики. Каждый разомните в лепёшку, выложите начинку и защипните края.

4. Выпекаем

Выложите пирожки на смазанный маслом противень, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут. Затем смажьте желтком, взбитым с молоком.

Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут до румяной корочки.

Готово! Эти пирожки разлетаются мгновенно, потому что аромат просто сводит с ума!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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