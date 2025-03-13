Пиво творит чудеса: свиная вырезка, от которой невозможно оторваться — секретный рецепт

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Свиная вырезка, маринованная в светлом пиве с добавлением лука, чеснока, паприки и розмарина, приобретает неповторимый вкус и аромат. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, порадовав как ценителей изысканной кухни, так и тех, кто предпочитает более традиционные рецепты, уверяет итальянское издание Ricettasprint.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушёная свинина

Ингредиенты:

Свиное филе — 700 г

Светлое пиво — 1 литр

Белые луковицы — 4 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Паприка — 1 ч. л.

Горчица — 2 ст. л.

Розмарин — по вкусу

Оливковое масло первого отжима — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Нарежьте свиное филе ломтиками и положите в форму для запекания. Медленно влейте половину пива, добавьте очищенный и мелко нарезанный лук и чеснок. Перемешайте и накройте пищевой пленкой. Маринуйте при комнатной температуре или в холодильнике около часа. При желании можно оставить мясо мариноваться на более длительное время. Достаньте мясо из маринада и обсушите бумажными полотенцами. В небольшой миске смешайте паприку, горчицу, соль, перец и мелко нарезанный розмарин. В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте на слабом огне лук и чеснок до золотистого цвета. Удалите чеснок и оставьте только лук. Смажьте свиную вырезку смесью специй и трав, затем положите в кастрюлю так, чтобы мясо соприкасалось с дном. Подрумяньте вырезку с двух сторон, затем добавьте оставшееся пиво. Накройте крышкой, оставив щель для выхода пара, и готовьте на слабом огне около 20 минут, периодически добавляя пиво, пока мясо не будет готово.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.



Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

