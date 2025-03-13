Пиво творит чудеса: свиная вырезка, от которой невозможно оторваться — секретный рецепт

Свиная вырезка, маринованная в светлом пиве с добавлением лука, чеснока, паприки и розмарина, приобретает неповторимый вкус и аромат. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, порадовав как ценителей изысканной кухни, так и тех, кто предпочитает более традиционные рецепты, уверяет итальянское издание Ricettasprint.
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Тушёная свинина
Ингредиенты:
Свиное филе — 700 г
Светлое пиво — 1 литр
Белые луковицы — 4 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Паприка — 1 ч. л.
Горчица — 2 ст. л.
Розмарин — по вкусу
Оливковое масло первого отжима — по вкусу
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Нарежьте свиное филе ломтиками и положите в форму для запекания.
Медленно влейте половину пива, добавьте очищенный и мелко нарезанный лук и чеснок. Перемешайте и накройте пищевой пленкой.
Маринуйте при комнатной температуре или в холодильнике около часа. При желании можно оставить мясо мариноваться на более длительное время.
Достаньте мясо из маринада и обсушите бумажными полотенцами.
В небольшой миске смешайте паприку, горчицу, соль, перец и мелко нарезанный розмарин.
В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте на слабом огне лук и чеснок до золотистого цвета. Удалите чеснок и оставьте только лук.
Смажьте свиную вырезку смесью специй и трав, затем положите в кастрюлю так, чтобы мясо соприкасалось с дном.
Подрумяньте вырезку с двух сторон, затем добавьте оставшееся пиво.
Накройте крышкой, оставив щель для выхода пара, и готовьте на слабом огне около 20 минут, периодически добавляя пиво, пока мясо не будет готово.
Уточнения
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.