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Пиво творит чудеса: свиная вырезка, от которой невозможно оторваться — секретный рецепт

1:54
Еда

Свиная вырезка, маринованная в светлом пиве с добавлением лука, чеснока, паприки и розмарина, приобретает неповторимый вкус и аромат. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, порадовав как ценителей изысканной кухни, так и тех, кто предпочитает более традиционные рецепты, уверяет итальянское издание Ricettasprint.

Тушёная свинина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушёная свинина

Ингредиенты:

  • Свиное филе — 700 г
  • Светлое пиво — 1 литр
  • Белые луковицы — 4 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Горчица — 2 ст. л.
  • Розмарин — по вкусу
  • Оливковое масло первого отжима — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте свиное филе ломтиками и положите в форму для запекания.
  2. Медленно влейте половину пива, добавьте очищенный и мелко нарезанный лук и чеснок. Перемешайте и накройте пищевой пленкой.
  3. Маринуйте при комнатной температуре или в холодильнике около часа. При желании можно оставить мясо мариноваться на более длительное время.
  4. Достаньте мясо из маринада и обсушите бумажными полотенцами.
  5. В небольшой миске смешайте паприку, горчицу, соль, перец и мелко нарезанный розмарин.
  6. В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте на слабом огне лук и чеснок до золотистого цвета. Удалите чеснок и оставьте только лук.
  7. Смажьте свиную вырезку смесью специй и трав, затем положите в кастрюлю так, чтобы мясо соприкасалось с дном.
  8. Подрумяньте вырезку с двух сторон, затем добавьте оставшееся пиво.
  9. Накройте крышкой, оставив щель для выхода пара, и готовьте на слабом огне около 20 минут, периодически добавляя пиво, пока мясо не будет готово.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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