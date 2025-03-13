Потеряйте 2 кг за неделю: это блюдо можно готовить хоть каждый день — вот его рецепт

Многие слышали о кетогенной диете, но не все знают, что это такое. Это способ питания, при котором углеводы заменяются полезными жирами. Организм начинает самостоятельно вырабатывать глюкозу, необходимую для повседневной жизнедеятельности.
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Стейк на столе
Придерживаясь кетогенной диеты, можно готовить разнообразные блюда. Авторы итальянского издания Ricettasprint утверждают, что можно готовить это блюдо через день и за неделю потерять до 2 килограммов.
Кетогенная диета: готовим вкусное блюдо из простых ингредиентов
Кетогенная диета не ограничивает выбор продуктов. В рационе можно использовать жирные сыры, молочные продукты, авокадо, оливковое масло, постную говядину, курицу, индейку, яйца, зелёные листовые овощи и другие нежирные белки.
Ингредиенты:
900 г говядины
3 столовые ложки оливкового масла первого отжима
1 л мясного бульона
1 веточка розмарина
2 зубчика чеснока
2 моркови
1 красная луковица
Соль по вкусу
Чёрный перец по вкусу
1 яйцо
4 ломтика проволоне
1 авокадо
2 помидора черри
40 г салата-латука
Рецепт лёгкого блюда
Подготовка мяса. Выньте говядину из холодильника и смажьте оливковым маслом, добавив немного соли. Тщательно вотрите масло и соль в мясо со всех сторон. Накройте пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 2 часа.
Приготовление мяса. Разогрейте кастрюлю на среднем огне и положите в неё мясо вместе с маслом. Обжарьте мясо со всех сторон, чтобы запечатать соки. Это придаст мясу мягкость и сочность.
Добавление овощей. Очистите и нарежьте чеснок, морковь и лук. Добавьте их в кастрюлю к мясу и обжарьте в течение 10 минут. Затем залейте тёплым мясным бульоном.
Тушение. Накройте кастрюлю крышкой и тушите мясо в течение 1 часа. Периодически переворачивайте мясо щипцами, чтобы оно равномерно пропекалось. Проверьте готовность мяса, попробовав его на вкус. При необходимости добавьте соль и перец.
Подготовка остальных ингредиентов. Сварите яйцо вкрутую (9 минут после закипания воды). Помидоры черри вымойте и разрежьте пополам. Салат-латук промойте и нарежьте. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и оставьте половину.
Сборка блюда. На одну сторону тарелки положите 2-3 ломтика жареного мяса (в зависимости от толщины нарезки). На другую сторону — ломтики проволоне, половину авокадо с помидорами, разрезанное пополам сваренное вкрутую яйцо и очищенные листья салата-латука.
Ваше лёгкое и питательное блюдо для кетогенной диеты готово!
Уточнения
Кетогенная диетакетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).