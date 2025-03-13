Потеряйте 2 кг за неделю: это блюдо можно готовить хоть каждый день — вот его рецепт

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3:06
Еда

Многие слышали о кетогенной диете, но не все знают, что это такое. Это способ питания, при котором углеводы заменяются полезными жирами. Организм начинает самостоятельно вырабатывать глюкозу, необходимую для повседневной жизнедеятельности.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

Придерживаясь кетогенной диеты, можно готовить разнообразные блюда. Авторы итальянского издания Ricettasprint утверждают, что можно готовить это блюдо через день и за неделю потерять до 2 килограммов.

Кетогенная диета: готовим вкусное блюдо из простых ингредиентов

Кетогенная диета не ограничивает выбор продуктов. В рационе можно использовать жирные сыры, молочные продукты, авокадо, оливковое масло, постную говядину, курицу, индейку, яйца, зелёные листовые овощи и другие нежирные белки.

Ингредиенты:

  • 900 г говядины
  • 3 столовые ложки оливкового масла первого отжима
  • 1 л мясного бульона
  • 1 веточка розмарина
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 моркови
  • 1 красная луковица
  • Соль по вкусу
  • Чёрный перец по вкусу
  • 1 яйцо
  • 4 ломтика проволоне
  • 1 авокадо
  • 2 помидора черри
  • 40 г салата-латука

Рецепт лёгкого блюда

  1. Подготовка мяса. Выньте говядину из холодильника и смажьте оливковым маслом, добавив немного соли. Тщательно вотрите масло и соль в мясо со всех сторон. Накройте пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 2 часа.
  2. Приготовление мяса. Разогрейте кастрюлю на среднем огне и положите в неё мясо вместе с маслом. Обжарьте мясо со всех сторон, чтобы запечатать соки. Это придаст мясу мягкость и сочность.
  3. Добавление овощей. Очистите и нарежьте чеснок, морковь и лук. Добавьте их в кастрюлю к мясу и обжарьте в течение 10 минут. Затем залейте тёплым мясным бульоном.
  4. Тушение. Накройте кастрюлю крышкой и тушите мясо в течение 1 часа. Периодически переворачивайте мясо щипцами, чтобы оно равномерно пропекалось. Проверьте готовность мяса, попробовав его на вкус. При необходимости добавьте соль и перец.
  5. Подготовка остальных ингредиентов. Сварите яйцо вкрутую (9 минут после закипания воды). Помидоры черри вымойте и разрежьте пополам. Салат-латук промойте и нарежьте. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и оставьте половину.
  6. Сборка блюда. На одну сторону тарелки положите 2-3 ломтика жареного мяса (в зависимости от толщины нарезки). На другую сторону — ломтики проволоне, половину авокадо с помидорами, разрезанное пополам сваренное вкрутую яйцо и очищенные листья салата-латука.

Ваше лёгкое и питательное блюдо для кетогенной диеты готово!

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. 

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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