Потеряйте 2 кг за неделю: это блюдо можно готовить хоть каждый день — вот его рецепт

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Многие слышали о кетогенной диете, но не все знают, что это такое. Это способ питания, при котором углеводы заменяются полезными жирами. Организм начинает самостоятельно вырабатывать глюкозу, необходимую для повседневной жизнедеятельности.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Придерживаясь кетогенной диеты, можно готовить разнообразные блюда. Авторы итальянского издания Ricettasprint утверждают, что можно готовить это блюдо через день и за неделю потерять до 2 килограммов.

Кетогенная диета: готовим вкусное блюдо из простых ингредиентов

Кетогенная диета не ограничивает выбор продуктов. В рационе можно использовать жирные сыры, молочные продукты, авокадо, оливковое масло, постную говядину, курицу, индейку, яйца, зелёные листовые овощи и другие нежирные белки.

Ингредиенты:

900 г говядины

3 столовые ложки оливкового масла первого отжима

1 л мясного бульона

1 веточка розмарина

2 зубчика чеснока

2 моркови

1 красная луковица

Соль по вкусу

Чёрный перец по вкусу

1 яйцо

4 ломтика проволоне

1 авокадо

2 помидора черри

40 г салата-латука

Рецепт лёгкого блюда

Подготовка мяса. Выньте говядину из холодильника и смажьте оливковым маслом, добавив немного соли. Тщательно вотрите масло и соль в мясо со всех сторон. Накройте пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 2 часа. Приготовление мяса. Разогрейте кастрюлю на среднем огне и положите в неё мясо вместе с маслом. Обжарьте мясо со всех сторон, чтобы запечатать соки. Это придаст мясу мягкость и сочность. Добавление овощей. Очистите и нарежьте чеснок, морковь и лук. Добавьте их в кастрюлю к мясу и обжарьте в течение 10 минут. Затем залейте тёплым мясным бульоном. Тушение. Накройте кастрюлю крышкой и тушите мясо в течение 1 часа. Периодически переворачивайте мясо щипцами, чтобы оно равномерно пропекалось. Проверьте готовность мяса, попробовав его на вкус. При необходимости добавьте соль и перец. Подготовка остальных ингредиентов. Сварите яйцо вкрутую (9 минут после закипания воды). Помидоры черри вымойте и разрежьте пополам. Салат-латук промойте и нарежьте. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и оставьте половину. Сборка блюда. На одну сторону тарелки положите 2-3 ломтика жареного мяса (в зависимости от толщины нарезки). На другую сторону — ломтики проволоне, половину авокадо с помидорами, разрезанное пополам сваренное вкрутую яйцо и очищенные листья салата-латука.

Ваше лёгкое и питательное блюдо для кетогенной диеты готово!

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.



Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

