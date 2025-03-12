Секрет сочного куриного шашлыка: 3 маринада, которые вам точно понравятся

Куриный шашлык — это не только бюджетный, но и очень вкусный вариант для пикника. Главное — правильно подготовить мясо, ведь именно маринад делает его сочным, мягким и ароматным.
Разбираем три проверенных рецепта, которые сделают куриный шашлык незабываемым.
Если любите гармонию сладкого и кислого, этот вариант для вас. Соевый соус придаёт пикантность, а мёд — мягкую карамельную нотку.
Ингредиенты (на 1 кг курицы):
Как готовить?
Смешайте все ингредиенты, залейте мясо и оставьте мариноваться 2 часа.
Этот вариант делает курицу очень пряной и насыщенной. Идеально подходит для любителей чеснока и свежих трав.
Ингредиенты:
Как готовить?
Перемешайте все компоненты и оставьте мариноваться на 12-24 часа.
Если хотите лёгкий, но выразительный вкус, попробуйте этот вариант. Лимонный сок размягчает мясо и делает его сочнее.
Ингредиенты:
Как готовить?
Смешайте ингредиенты, оставьте на несколько часов или на ночь для насыщенного вкуса.
С любым из этих рецептов куриный шашлык получится сочным, мягким и невероятно вкусным!
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.