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Секрет сочного куриного шашлыка: 3 маринада, которые вам точно понравятся

2:15
Еда

Куриный шашлык — это не только бюджетный, но и очень вкусный вариант для пикника. Главное — правильно подготовить мясо, ведь именно маринад делает его сочным, мягким и ароматным.

Шашлык на мангале
Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык на мангале

Разбираем три проверенных рецепта, которые сделают куриный шашлык незабываемым.

1. Кисло-сладкий маринад — баланс вкусов

Если любите гармонию сладкого и кислого, этот вариант для вас. Соевый соус придаёт пикантность, а мёд — мягкую карамельную нотку.

Ингредиенты (на 1 кг курицы):

  • 150 мл натурального соевого соуса
  • 1 ст. л. жидкого мёда
  • 2 зубчика чеснока (измельчить)

Как готовить?

Смешайте все ингредиенты, залейте мясо и оставьте мариноваться 2 часа.

2. Маринад с зеленью и чесноком — для яркого аромата

Этот вариант делает курицу очень пряной и насыщенной. Идеально подходит для любителей чеснока и свежих трав.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе (нарезать на кусочки)
  • 5 зубчиков чеснока (измельчить)
  • 1 пучок любой свежей зелени (укроп, петрушка, кинза)
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить?

Перемешайте все компоненты и оставьте мариноваться на 12-24 часа.

3. Лимонный маринад — освежающий и нежный

Если хотите лёгкий, но выразительный вкус, попробуйте этот вариант. Лимонный сок размягчает мясо и делает его сочнее.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе (нарезать)
  • 1 крупный лимон (сок)
  • 1-2 луковицы (нарезать кольцами)
  • Специи по вкусу

Как готовить?

Смешайте ингредиенты, оставьте на несколько часов или на ночь для насыщенного вкуса.

Какой маринад выбрать?

  • Кисло-сладкий — для любителей азиатских ноток.
  • С зеленью и чесноком — для богатого аромата.
  • Лимонный — для свежести и лёгкости.

С любым из этих рецептов куриный шашлык получится сочным, мягким и невероятно вкусным!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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