Секрет ресторанных яиц всмятку: как добиться идеального баланса белка и желтка

Каждый, кто пробовал приготовить яйца всмятку, сталкивался с проблемой: либо белок остаётся слишком жидким, либо желток успевает полностью затвердеть. Но есть проверенный способ, который гарантирует нежный, но не "сопливый" белок и тягучий, аппетитный желток.

Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яйца

Как сварить яйца всмятку идеально?

Достаём яйца из холодильника и кладём их сразу в кастрюлю с холодной водой. Ждать, пока они согреются, не нужно. Ставим кастрюлю на максимальный огонь и не накрываем крышкой. Когда вода закипит, сразу выключаем плиту (а если плита электрическая — убираем кастрюлю с конфорки). Оставляем яйца в горячей воде ровно 3 минуты. Заранее готовим вторую кастрюлю с ледяной водой. По истечении 3 минут перекладываем яйца в холодную воду на ровно 1 минуту — это мгновенно остановит процесс приготовления и поможет легко очистить скорлупу. Готово! Яйца всмятку с мягким белком и тягучим желтком можно подавать к столу.

Теперь вам не придётся гадать, сколько варить яйца — просто следуйте этому алгоритму, и результат будет всегда идеальным!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

