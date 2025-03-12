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Секрет ресторанных яиц всмятку: как добиться идеального баланса белка и желтка

Еда

Каждый, кто пробовал приготовить яйца всмятку, сталкивался с проблемой: либо белок остаётся слишком жидким, либо желток успевает полностью затвердеть. Но есть проверенный способ, который гарантирует нежный, но не "сопливый" белок и тягучий, аппетитный желток.

Яйца
Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца

Как сварить яйца всмятку идеально?

  1. Достаём яйца из холодильника и кладём их сразу в кастрюлю с холодной водой. Ждать, пока они согреются, не нужно.
  2. Ставим кастрюлю на максимальный огонь и не накрываем крышкой.
  3. Когда вода закипит, сразу выключаем плиту (а если плита электрическая — убираем кастрюлю с конфорки).
  4. Оставляем яйца в горячей воде ровно 3 минуты.
  5. Заранее готовим вторую кастрюлю с ледяной водой.
  6. По истечении 3 минут перекладываем яйца в холодную воду на ровно 1 минуту — это мгновенно остановит процесс приготовления и поможет легко очистить скорлупу.
  7. Готово! Яйца всмятку с мягким белком и тягучим желтком можно подавать к столу.

Теперь вам не придётся гадать, сколько варить яйца — просто следуйте этому алгоритму, и результат будет всегда идеальным!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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