Секрет ресторанных яиц всмятку: как добиться идеального баланса белка и желтка

Каждый, кто пробовал приготовить яйца всмятку, сталкивался с проблемой: либо белок остаётся слишком жидким, либо желток успевает полностью затвердеть. Но есть проверенный способ, который гарантирует нежный, но не "сопливый" белок и тягучий, аппетитный желток.
Теперь вам не придётся гадать, сколько варить яйца — просто следуйте этому алгоритму, и результат будет всегда идеальным!
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.