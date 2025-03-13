Раскрыт секрет сочной запеканки из говяжьего фарша: 23 минуты и ужин готов!

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Эта запеканка из говяжьего фарша - отличный вариант для ужина, который можно заранее приготовить для семьи, отправляющейся в путешествие. Всего 23 минуты на подготовку, и вы можете поручить духовке всю работу по приготовлению этого сытного блюда, которое идеально подойдет для напряженного вечера или вашего следующего совместного ужина.

Фото: flickr.com by osseous, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка

Если вы предпочитаете готовить заранее, то можете сделать это в выходные и заморозить до нужного момента, как советует Southern Living.

Узнайте, как приготовить запеканку из говяжьего фарша и подать её с простым зеленым салатом и нашим вкусным чесночным хлебом. Такой ужин наверняка понравится вашим близким.

Ингредиенты для запеканки из говяжьего фарша

Запеканки из говяжьего фарша славятся своей простотой и доступностью ингредиентов. Вот основные компоненты, которые понадобятся для этого рецепта:

Говяжий фарш : Лучше всего использовать говяжий фарш из вырезки, но если его нет, можно выбрать другой кусок мяса. Для сочности и нежности лучше использовать фарш с содержанием жира 20%, а для более мясистой текстуры — 10%.

: Лучше всего использовать говяжий фарш из вырезки, но если его нет, можно выбрать другой кусок мяса. Для сочности и нежности лучше использовать фарш с содержанием жира 20%, а для более мясистой текстуры — 10%. Консервированные помидоры : Добавление нарезанных кубиками консервированных помидоров со специями (чили, базилик, чеснок, орегано) придаст запеканке насыщенный вкус.

: Добавление нарезанных кубиками консервированных помидоров со специями (чили, базилик, чеснок, орегано) придаст запеканке насыщенный вкус. Яичная лапша: Яичная лапша служит основой для запеканки, связывая все ингредиенты. Если её нет, можно использовать любую другую пасту.

Яичная лапша служит основой для запеканки, связывая все ингредиенты. Если её нет, можно использовать любую другую пасту. Сметана и сыр: Основа вкуса запеканки — качественный сыр. Для техасско-мексиканского варианта можно использовать смесь острого чеддера.

Ингредиенты

450 г говяжьего фарша (предпочтительно из вырезки)

1 банка (400 г) нарезанных кубиками помидоров с базиликом, чесноком и орегано

1 банка (280 г) нарезанных кубиками помидоров с зеленым перцем чили

1 банка (170 г) томатной пасты

5 г соли

2,5 г сушеной итальянской приправы

1 г перца

240 г яичной лапши среднего размера

150 г зеленого лука, нарезанного

1 банка (225 г) сметаны

100 г размягченного сливочного сыра

115 г острого сыра чеддер (около 1 стакана)

115 г сыра пармезан (около 1 стакана)

115 г сыра моцарелла (около 1 стакана)

Как приготовить домашнюю запеканку из говяжьего фарша

Приготовление этого сытного блюда займет всего 23 минуты вашего времени.

Обжарьте говяжий фарш: На среднем огне обжарьте фарш в большой сковороде до изменения цвета. Слейте лишний жир, верните мясо в сковороду и добавьте консервированные помидоры, томатную пасту, специи и немного воды. Тушите 5 минут. Приготовьте лапшу: Отварите яичную лапшу или пасту по инструкции на упаковке. Слейте воду, но не промывайте. Добавьте сметану и сливочный сыр, хорошо перемешайте. Соберите запеканку: Смажьте форму для запекания размером 13×9 дюймов маслом. Выложите на дно смесь яичной лапши, затем слой говяжьего фарша. Сверху посыпьте тертым сыром чеддер, пармезан и моцарелла. Выпекайте запеканку: Накройте форму фольгой и выпекайте при 350°F в течение 35 минут. Затем снимите фольгу и выпекайте ещё 5 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Дайте запеканке постоять 10 минут перед подачей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



