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Раскрыт секрет сочной запеканки из говяжьего фарша: 23 минуты и ужин готов!

3:58
Еда

Эта запеканка из говяжьего фарша - отличный вариант для ужина, который можно заранее приготовить для семьи, отправляющейся в путешествие. Всего 23 минуты на подготовку, и вы можете поручить духовке всю работу по приготовлению этого сытного блюда, которое идеально подойдет для напряженного вечера или вашего следующего совместного ужина.

Запеканка
Фото: flickr.com by osseous, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка

Если вы предпочитаете готовить заранее, то можете сделать это в выходные и заморозить до нужного момента, как советует Southern Living.

Узнайте, как приготовить запеканку из говяжьего фарша и подать её с простым зеленым салатом и нашим вкусным чесночным хлебом. Такой ужин наверняка понравится вашим близким.

Ингредиенты для запеканки из говяжьего фарша

Запеканки из говяжьего фарша славятся своей простотой и доступностью ингредиентов. Вот основные компоненты, которые понадобятся для этого рецепта:

  • Говяжий фарш: Лучше всего использовать говяжий фарш из вырезки, но если его нет, можно выбрать другой кусок мяса. Для сочности и нежности лучше использовать фарш с содержанием жира 20%, а для более мясистой текстуры — 10%.
  • Консервированные помидоры: Добавление нарезанных кубиками консервированных помидоров со специями (чили, базилик, чеснок, орегано) придаст запеканке насыщенный вкус.
  • Яичная лапша: Яичная лапша служит основой для запеканки, связывая все ингредиенты. Если её нет, можно использовать любую другую пасту.
  • Сметана и сыр: Основа вкуса запеканки — качественный сыр. Для техасско-мексиканского варианта можно использовать смесь острого чеддера.

Ингредиенты

  • 450 г говяжьего фарша (предпочтительно из вырезки)
  • 1 банка (400 г) нарезанных кубиками помидоров с базиликом, чесноком и орегано
  • 1 банка (280 г) нарезанных кубиками помидоров с зеленым перцем чили
  • 1 банка (170 г) томатной пасты
  • 5 г соли
  • 2,5 г сушеной итальянской приправы
  • 1 г перца
  • 240 г яичной лапши среднего размера
  • 150 г зеленого лука, нарезанного
  • 1 банка (225 г) сметаны
  • 100 г размягченного сливочного сыра
  • 115 г острого сыра чеддер (около 1 стакана)
  • 115 г сыра пармезан (около 1 стакана)
  • 115 г сыра моцарелла (около 1 стакана)

Как приготовить домашнюю запеканку из говяжьего фарша

Приготовление этого сытного блюда займет всего 23 минуты вашего времени.

  1. Обжарьте говяжий фарш: На среднем огне обжарьте фарш в большой сковороде до изменения цвета. Слейте лишний жир, верните мясо в сковороду и добавьте консервированные помидоры, томатную пасту, специи и немного воды. Тушите 5 минут.
  2. Приготовьте лапшу: Отварите яичную лапшу или пасту по инструкции на упаковке. Слейте воду, но не промывайте. Добавьте сметану и сливочный сыр, хорошо перемешайте.
  3. Соберите запеканку: Смажьте форму для запекания размером 13×9 дюймов маслом. Выложите на дно смесь яичной лапши, затем слой говяжьего фарша. Сверху посыпьте тертым сыром чеддер, пармезан и моцарелла.
  4. Выпекайте запеканку: Накройте форму фольгой и выпекайте при 350°F в течение 35 минут. Затем снимите фольгу и выпекайте ещё 5 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Дайте запеканке постоять 10 минут перед подачей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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