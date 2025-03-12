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Как выпекать без бумаги для выпечки? 4 кулинарных лайфхака, которые работают

1:31
Еда

Бумага для выпечки — незаменимый помощник в кулинарии. Она предотвращает пригорание, облегчает очистку противня и делает процесс выпечки комфортнее. Но что делать, если её не оказалось под рукой? Оказывается, выход есть!

Противень с бумагой для выпечки
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Противень с бумагой для выпечки

Чем заменить бумагу для выпечки?

1. Офисная бумага — экстренный вариант

Белая офисная бумага может выручить, если смазать её растительным маслом. Главное — использовать плотные листы без глянцевого покрытия, иначе они могут подгореть.

2. Калька — почти идеальная замена

Если дома есть калька, вам повезло! Она практически ничем не уступает бумаге для выпечки и отлично подходит для любых десертов.

3. Силиконовый коврик — многоразовый помощник

Если часто готовите, стоит инвестировать в силиконовый коврик. Он не прилипает, выдерживает высокие температуры и прослужит долгие годы.

4. Фольга — с нюансами

Фольга может заменить бумагу, но важно её разложить правильно:

  • Глянцевая сторона — для выпечки (на неё кладём тесто).
  • Матовая сторона — к противню.

Чтобы выпечка не прилипала, фольгу лучше смазать маслом.

Не нашли бумагу для выпечки? Используйте кальку, силиконовый коврик, фольгу или даже офисную бумагу (но с осторожностью). Теперь никакие неожиданности не помешают приготовить идеальный десерт!

Уточнения

Вощёная (парафиновая) бумага — бумага, которая была сделана влагостойкой и жиростойкой благодаря нанесению воска или парафина.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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