Как выпекать без бумаги для выпечки? 4 кулинарных лайфхака, которые работают

Бумага для выпечки — незаменимый помощник в кулинарии. Она предотвращает пригорание, облегчает очистку противня и делает процесс выпечки комфортнее. Но что делать, если её не оказалось под рукой? Оказывается, выход есть!
Белая офисная бумага может выручить, если смазать её растительным маслом. Главное — использовать плотные листы без глянцевого покрытия, иначе они могут подгореть.
Если дома есть калька, вам повезло! Она практически ничем не уступает бумаге для выпечки и отлично подходит для любых десертов.
Если часто готовите, стоит инвестировать в силиконовый коврик. Он не прилипает, выдерживает высокие температуры и прослужит долгие годы.
Фольга может заменить бумагу, но важно её разложить правильно:
Чтобы выпечка не прилипала, фольгу лучше смазать маслом.
Не нашли бумагу для выпечки? Используйте кальку, силиконовый коврик, фольгу или даже офисную бумагу (но с осторожностью). Теперь никакие неожиданности не помешают приготовить идеальный десерт!
Вощёная (парафиновая) бумага — бумага, которая была сделана влагостойкой и жиростойкой благодаря нанесению воска или парафина.
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