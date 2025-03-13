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Вкусно, быстро, без горы посуды: паста в сливочном соусе, которая вас спасёт

2:11
Еда

Что нужно уставшему человеку после работы? Вкусный, ароматный ужин, который готовится быстро и не оставляет горы посуды. Если хочется чего-то сытного, но несложного, этот рецепт — именно то, что нужно! Кремовый соус с грибами, пряные специи и нежная паста — сочетание, которое делает ужин настоящим удовольствием.

Паста со сливочно-грибным соусом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста со сливочно-грибным соусом

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 450 г шампиньонов
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1/4 ч. л. хлопьев чили
  • 1/4 ч. л. сушёного тимьяна
  • 320 г пенне ригате (или другой пасты)
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль, свежемолотый чёрный перец

Для соуса:

  • 125 мл овощного бульона или воды
  • 250 г сливок 33%
  • 1/4 стакана белого вина (по желанию)
  • 1 ст. л. горчицы с зёрнами

Приготовление:

1. Готовим грибы

Нарежьте шампиньоны ломтиками, измельчите чеснок. В миске смешайте грибы, чеснок, оливковое масло, бальзамический уксус, чили и тимьян. Посолите, перемешайте и оставьте на 30-60 минут для маринования.

2. Жарим грибы и готовим соус

Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте грибы 8-10 минут, пока они не станут золотистыми и вся жидкость не выпарится. Влейте белое вино, готовьте 2-3 минуты, затем добавьте бульон и горчицу. Доведите до кипения, готовьте ещё 3 минуты. Влейте сливки, прогрейте (но не кипятите), при необходимости добавьте соль.

3. Варим пасту и соединяем с соусом

Отварите пасту в подсоленной воде до готовности. Переложите её в горячий соус, перемешайте и прогрейте 1 минуту.

Подавайте сразу, пока паста тянется сливочным соусом и пахнет пряными грибами.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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