Вкусно, быстро, без горы посуды: паста в сливочном соусе, которая вас спасёт

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Что нужно уставшему человеку после работы? Вкусный, ароматный ужин, который готовится быстро и не оставляет горы посуды. Если хочется чего-то сытного, но несложного, этот рецепт — именно то, что нужно! Кремовый соус с грибами, пряные специи и нежная паста — сочетание, которое делает ужин настоящим удовольствием.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паста со сливочно-грибным соусом

Ингредиенты (на 4 порции):

450 г шампиньонов

3 зубчика чеснока

2 ст. л. бальзамического уксуса

1/4 ч. л. хлопьев чили

1/4 ч. л. сушёного тимьяна

320 г пенне ригате (или другой пасты)

1 ст. л. оливкового масла

Соль, свежемолотый чёрный перец

Для соуса:

125 мл овощного бульона или воды

250 г сливок 33%

1/4 стакана белого вина (по желанию)

1 ст. л. горчицы с зёрнами

Приготовление:

1. Готовим грибы

Нарежьте шампиньоны ломтиками, измельчите чеснок. В миске смешайте грибы, чеснок, оливковое масло, бальзамический уксус, чили и тимьян. Посолите, перемешайте и оставьте на 30-60 минут для маринования.

2. Жарим грибы и готовим соус

Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте грибы 8-10 минут, пока они не станут золотистыми и вся жидкость не выпарится. Влейте белое вино, готовьте 2-3 минуты, затем добавьте бульон и горчицу. Доведите до кипения, готовьте ещё 3 минуты. Влейте сливки, прогрейте (но не кипятите), при необходимости добавьте соль.

3. Варим пасту и соединяем с соусом

Отварите пасту в подсоленной воде до готовности. Переложите её в горячий соус, перемешайте и прогрейте 1 минуту.

Подавайте сразу, пока паста тянется сливочным соусом и пахнет пряными грибами.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

