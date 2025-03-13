Вкусно, быстро, без горы посуды: паста в сливочном соусе, которая вас спасёт

Что нужно уставшему человеку после работы? Вкусный, ароматный ужин, который готовится быстро и не оставляет горы посуды. Если хочется чего-то сытного, но несложного, этот рецепт — именно то, что нужно! Кремовый соус с грибами, пряные специи и нежная паста — сочетание, которое делает ужин настоящим удовольствием.
Для соуса:
Нарежьте шампиньоны ломтиками, измельчите чеснок. В миске смешайте грибы, чеснок, оливковое масло, бальзамический уксус, чили и тимьян. Посолите, перемешайте и оставьте на 30-60 минут для маринования.
Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте грибы 8-10 минут, пока они не станут золотистыми и вся жидкость не выпарится. Влейте белое вино, готовьте 2-3 минуты, затем добавьте бульон и горчицу. Доведите до кипения, готовьте ещё 3 минуты. Влейте сливки, прогрейте (но не кипятите), при необходимости добавьте соль.
Отварите пасту в подсоленной воде до готовности. Переложите её в горячий соус, перемешайте и прогрейте 1 минуту.
Подавайте сразу, пока паста тянется сливочным соусом и пахнет пряными грибами.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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