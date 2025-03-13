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Картофель, мука и ловкость рук: разгадан секрет вековой чешской загадки — шкубанки

3:17
Еда

Шкубанки, старинное чешское блюдо, почти забытое, вновь обретают популярность не только в Чехии, но и по всему миру. Особенно это блюдо полюбилось в Канаде, где его ценят за уникальный вкус и простоту приготовления.

Картофельные ньокки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофельные ньокки

Что такое шкубанки?

Шкубанки — это традиционное чешское блюдо, состоящее из вареного картофеля, муки и сахара. Название блюда происходит от способа приготовления: тесто ложкой отрывают от основного куска, формируя маленькие ньокки. Затем их посыпают маком и поливают растопленным маслом. В некоторых регионах блюдо называют kucmoch, šulánky или lepiduša.

Почему шкубанки так сложно готовить?

Приготовление шкубанок требует опыта и мастерства, которое передается из поколения в поколение. Тесто, состоящее из картофеля и муки, необходимо правильно пропарить и сформировать ньокки с идеальной гладкостью. Этот процесс требует точности и скорости, что делает блюдо сложным для молодых поваров, пишет чешское издание Techsvet.

Популярность шкубанков за границей: любовь благодаря социальным сетям

Интерес к традиционной чешской кухне растет за пределами Чехии, благодаря социальным сетям и фуд-блогерам. Шкубанки, благодаря видеорецептам в соцсетях, стали популярными даже в тех странах, где о них раньше не знали.

Соленые шкубанки: новый вкус

Шкубанки традиционно считаются сладким блюдом, но существуют и соленые варианты, которые особенно популярны с беконом, брынзой или капустой. Такие шкубанки можно жарить на сковороде, придавая им хрустящую корочку и пикантный вкус.

Как готовят шкубанки: секреты успеха

Для приготовления шкубанок картофель очищают, нарезают и отваривают в подсоленной воде. Затем воду сливают, добавляют муку и тушат. Тесто вымешивают быстро и тщательно, чтобы избежать комков. Формирование ньокки требует мастерства и правильной консистенции теста.

Популярность шкубанок в Канаде: возвращение традиций

В Канаде шкубанки стали популярны благодаря своей простоте и оригинальному вкусу. Мультикультурализм этой страны способствует принятию аутентичных рецептов со всего мира. Шкубанки идеально подходят для тех, кто ищет домашнюю и честную еду.

Шкубанки в чешских ресторанах: возвращение на стол

Традиционные шкубанки постепенно возвращаются в меню чешских ресторанов. Повара не только предлагают классические сладкие варианты, но и экспериментируют с солеными начинками, такими как брынза, бекон или копченый овечий сыр. Современные рецепты сочетают традиционные методы с новыми ингредиентами.

Попробуйте шкубанки: уникальный вкус Чехии

Независимо от того, предпочитаете ли вы традиционные шкубанки с маком или современные соленые варианты, это блюдо стоит попробовать. Если его вкус вам понравится, вы сможете стать популяризатором чешской кухни за рубежом.

Уточнения

Ньо́кки также но́кли, но́ки, но́керли (итал. gnocchi, нем. Nocken, Nockerln) — блюдо альпийской кухни, преимущественно итальянское, но также южнонемецкое и австрийское.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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