Ошибка на кухне: почему одна ложка может привести к пищевому отравлению

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

В кулинарии важна каждая деталь, и даже небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям, таким как пищевое отравление. Многие не задумываются о том, что использование одной и той же ложки для приготовления и подачи пищи может стать источником опасных бактерий.

Фото: flickr.com by Jem Stone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клюквенный соус

Проблема возникает, когда ложка контактирует с сырыми продуктами, такими как мясо, яйца или фарш. Если не помыть ложку после контакта с сырыми продуктами и использовать её повторно, существует риск перекрестного заражения. Бактерии, такие как сальмонелла, могут выживать на влажных поверхностях и попадать в готовые блюда, пишет греческое издание Sportime.

Высокие температуры уничтожают большинство бактерий только после завершения приготовления. Если ложка, контактировавшая с сырым мясом, будет использоваться для подачи готового блюда, бактерии могут повторно попасть в пищу. Многие люди оставляют кухонные принадлежности на столешнице, повторно используют их перед подачей или кладут на сырые поверхности, создавая опасные зоны.

Сальмонеллез — это серьезное заболевание, которое может вызвать тяжелый гастроэнтерит, лихорадку, боль в животе и обезвоживание. В некоторых случаях оно может привести к серьезным осложнениям. Симптомы могут проявиться через 6-72 часа и сохраняться несколько дней, истощая организм.

Чтобы избежать этой проблемы, достаточно использовать разные приборы для приготовления и подачи пищи или тщательно мыть их горячей водой с мылом. Это может показаться лишним, но такое простое изменение поможет избежать неприятных последствий.

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм).



Сальмонеллёз (лат. salmonellosis) — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии.

