Иллюзия здорового питания: что скрывают даже самые обычные продукты

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Еда

Мы все знаем, как отличить свежие фрукты и овощи от жирной, солёной или сладкой пищи. Но как понять, что перед нами — обработанный или ультраобработанный продукт? И как отличить промышленный продукт от домашнего? Ответы на эти вопросы вы найдёте в статье.

Вредная еда
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain
Вредная еда

ВОЗ определяет натуральные продукты как те, в которые не добавляют сахар, жир, соль, а также не подвергают их промышленной обработке. К таким продуктам относятся фрукты, овощи, бобовые, мясо, рыба, яйца и их производные (например, фарш).

Как пишет французское издание Ouest-France, многие продукты, которые мы считаем полезными, на самом деле являются переработанными. Это значит, что они прошли промышленную обработку, которая включает ферментацию, пастеризацию, консервирование, очистку или заморозку. Однако это не обязательно делает их вредными. К переработанным продуктам относятся:

  • мука из бобовых;
  • простой йогурт без сахара;
  • замороженные фрукты;
  • сыры без сахара;
  • хлеб;
  • тапенад (соус);
  • тунец;
  • консервированная фасоль.

Даже если вы готовите лазанью дома из свежих ингредиентов, это блюдо будет считаться обработанным. Ведь вы добавляете соль, жир, изменяете текстуру продуктов и подвергаете их термической обработке.

Ультраобработанные продукты — это категория, которая находится на границе между переработкой и химией. В них добавляют множество искусственных ингредиентов, таких как подсластители, ароматизаторы, консерванты и красители. Примером могут служить продукты с глутаматом натрия (E621), которые можно найти на полках супермаркетов.

Ультраобработанные продукты часто имеют непрозрачные этикетки, а их структура изменена настолько, что в них почти не остаётся следов сырой пищи. Они могут быть сладкими, солёными, кислыми или острыми, но их вкус и внешний вид созданы искусственно.

Научные исследования показывают, что регулярное потребление ультраобработанных продуктов может привести к ожирению, хроническим заболеваниям и преждевременной смерти. Это связано с тем, что искусственные добавки и подсластители могут негативно влиять на обмен веществ, вызывать воспаления и повреждать клетки.

Особенно опасными считаются продукты, содержащие нитриты. Эти консерванты, разрешённые во Франции с 1912 года, используются для предотвращения развития патогенных бактерий. Однако исследования показывают, что нитриты могут повреждать генетический материал клеток и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Если вы хотите питаться правильно, важно уметь различать обработанные и ультраобработанные продукты. Вот несколько советов:

  1. Изучайте состав продуктов. Обращайте внимание на наличие искусственных добавок, подсластителей, красителей и консервантов.
  2. Используйте классификацию Nova. Это международный инструмент, который помогает понять, насколько продукт обработан.
  3. Будьте осторожны с промышленными продуктами. Даже если вы готовите их дома, они всё равно могут содержать искусственные ингредиенты.

Переработанные и ультраобработанные продукты могут быть вкусными и удобными в приготовлении. Однако их регулярное потребление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Поэтому важно внимательно изучать состав продуктов и выбирать те, которые содержат меньше искусственных добавок.

Уточнения

Глутама́т на́трия (лат. natrii glutamas, англ. monosodium glutamate, глютаминат натрия) — мононатриевая соль глутаминовой кислоты, пищевая добавка E621 (в этом качестве также называется «усилитель вкуса»). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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