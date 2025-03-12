Цветная капуста в кляре — блюдо, которое исчезает со стола за считанные минуты

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Цветная капуста — один из самых полезных овощей, богатый витаминами и микроэлементами. При этом она содержит минимум калорий, помогая поддерживать стройную фигуру. Но если приготовить её в хрустящем кляре, получится настоящий кулинарный шедевр, перед которым не устоят даже самые искушённые гурманы.

Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветная капуста в кляре

Что понадобится?

1 свежий кочан цветной капусты

3 куриных яйца

1/2 стакана молока

4 столовые ложки пшеничной муки

морская соль и молотый чёрный перец — по вкусу

рафинированное растительное масло для жарки

Как приготовить?

Подготовка капусты. Удалите листья, тщательно промойте кочан под проточной водой. Вскипятите воду с щепоткой соли и опустите капусту на 7 минут. Затем выньте её и разделите на соцветия. Готовим кляр. В глубокой миске взбейте яйца до однородности, затем влейте молоко, перемешивая массу. Постепенно всыпьте муку, тщательно размешивая, чтобы не было комочков. Добавьте соль и перец по вкусу. Жарим капусту. Разогрейте масло в сковороде с толстым дном. Окунайте каждое соцветие в кляр и аккуратно выкладывайте на горячую поверхность. Жарьте до образования аппетитной золотистой корочки.

Цветная капуста в хрустящем кляре — это не просто полезное блюдо, а настоящий деликатес, от которого невозможно оторваться. Попробуйте, и это угощение станет вашим кулинарным хитом!

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

