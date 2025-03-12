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Цветная капуста в кляре — блюдо, которое исчезает со стола за считанные минуты

1:37
Еда

Цветная капуста — один из самых полезных овощей, богатый витаминами и микроэлементами. При этом она содержит минимум калорий, помогая поддерживать стройную фигуру. Но если приготовить её в хрустящем кляре, получится настоящий кулинарный шедевр, перед которым не устоят даже самые искушённые гурманы.

Цветная капуста в кляре
Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветная капуста в кляре

Что понадобится?

  • 1 свежий кочан цветной капусты
  • 3 куриных яйца
  • 1/2 стакана молока
  • 4 столовые ложки пшеничной муки
  • морская соль и молотый чёрный перец — по вкусу
  • рафинированное растительное масло для жарки

Как приготовить?

  1. Подготовка капусты. Удалите листья, тщательно промойте кочан под проточной водой. Вскипятите воду с щепоткой соли и опустите капусту на 7 минут. Затем выньте её и разделите на соцветия.
  2. Готовим кляр. В глубокой миске взбейте яйца до однородности, затем влейте молоко, перемешивая массу. Постепенно всыпьте муку, тщательно размешивая, чтобы не было комочков. Добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Жарим капусту. Разогрейте масло в сковороде с толстым дном. Окунайте каждое соцветие в кляр и аккуратно выкладывайте на горячую поверхность. Жарьте до образования аппетитной золотистой корочки.

Цветная капуста в хрустящем кляре — это не просто полезное блюдо, а настоящий деликатес, от которого невозможно оторваться. Попробуйте, и это угощение станет вашим кулинарным хитом!

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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