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Постный пирог, который сочнее обычного — попробуйте и убедитесь сами

2:38
Еда

Этот постный пряный пирог с яблоками готовится без яиц, молока и сливочного масла, но его вкус способен удивить даже любителей классической выпечки. Сочетание ароматных специй, карамелизированных яблок и воздушного теста делает его идеальным десертом для тех, кто соблюдает пост или просто хочет попробовать что-то новое.

Яблочный пирог
Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный пирог

Ингредиенты

Для теста:

  • 200 мл кокосового, миндального, соевого или овсяного молока
  • 4 ст. л. мёда
  • 130-150 г муки
  • 1 ч. л. соды
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1 ч. л. молотой гвоздики
  • 1 ч. л. тёртого имбиря (или 2 ч. л. молотого)
  • 1 ч. л. молотого кардамона
  • 3-4 ст. л. марципана
  • 4 ст. л. изюма

Для начинки:

  • 2 средних яблока
  • 3 ст. л. коричневого сахара
  • 2 ст. л. арахисового масла
  • Молотая корица
  • Ванильный сахар

Как приготовить пряный яблочный пирог на пару

Шаг 1. Готовим начинку

Очистите яблоки, нарежьте их ломтиками. В сковороде растопите коричневый сахар с арахисовым маслом, добавьте корицу и ванильный сахар. Карамелизуйте яблоки до мягкости, затем распределите их по дну смазанной маслом формы.

Шаг 2. Замешиваем тесто

Подогрейте молоко и растворите в нём мёд. В отдельной миске смешайте муку, соду, соль, специи, измельчённый марципан и изюм. Соедините сухие ингредиенты с молочно-медовой смесью, тщательно перемешайте.

Шаг 3. Готовим пирог

Вылейте тесто в форму поверх яблок. Варите пирог на пару от 1 до 2 часов, в зависимости от толщины слоя теста.

Шаг 4. Подача

Готовый пирог аккуратно переверните на блюдо. Он будет одинаково вкусным и тёплым, и охлаждённым.

Советы для идеального пирога

  • Овсяное молоко — бюджетная альтернатива кокосовому и миндальному, его можно найти в любом супермаркете.
  • Вместо арахисового масла можно использовать кокосовое или растительное.
  • Если хотите ещё больше вкуса, добавьте в тесто немного рубленых орехов.

Этот пирог доказывает: постная выпечка может быть ароматной, сочной и невероятно вкусной!

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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