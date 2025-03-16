Постный пирог, который сочнее обычного — попробуйте и убедитесь сами

Этот постный пряный пирог с яблоками готовится без яиц, молока и сливочного масла, но его вкус способен удивить даже любителей классической выпечки. Сочетание ароматных специй, карамелизированных яблок и воздушного теста делает его идеальным десертом для тех, кто соблюдает пост или просто хочет попробовать что-то новое.
Очистите яблоки, нарежьте их ломтиками. В сковороде растопите коричневый сахар с арахисовым маслом, добавьте корицу и ванильный сахар. Карамелизуйте яблоки до мягкости, затем распределите их по дну смазанной маслом формы.
Подогрейте молоко и растворите в нём мёд. В отдельной миске смешайте муку, соду, соль, специи, измельчённый марципан и изюм. Соедините сухие ингредиенты с молочно-медовой смесью, тщательно перемешайте.
Вылейте тесто в форму поверх яблок. Варите пирог на пару от 1 до 2 часов, в зависимости от толщины слоя теста.
Готовый пирог аккуратно переверните на блюдо. Он будет одинаково вкусным и тёплым, и охлаждённым.
Этот пирог доказывает: постная выпечка может быть ароматной, сочной и невероятно вкусной!
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