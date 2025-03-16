Постный пирог, который сочнее обычного — попробуйте и убедитесь сами

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот постный пряный пирог с яблоками готовится без яиц, молока и сливочного масла, но его вкус способен удивить даже любителей классической выпечки. Сочетание ароматных специй, карамелизированных яблок и воздушного теста делает его идеальным десертом для тех, кто соблюдает пост или просто хочет попробовать что-то новое.

Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочный пирог

Ингредиенты

Для теста:

200 мл кокосового, миндального, соевого или овсяного молока

4 ст. л. мёда

130-150 г муки

1 ч. л. соды

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. молотой гвоздики

1 ч. л. тёртого имбиря (или 2 ч. л. молотого)

1 ч. л. молотого кардамона

3-4 ст. л. марципана

4 ст. л. изюма

Для начинки:

2 средних яблока

3 ст. л. коричневого сахара

2 ст. л. арахисового масла

Молотая корица

Ванильный сахар

Как приготовить пряный яблочный пирог на пару

Шаг 1. Готовим начинку

Очистите яблоки, нарежьте их ломтиками. В сковороде растопите коричневый сахар с арахисовым маслом, добавьте корицу и ванильный сахар. Карамелизуйте яблоки до мягкости, затем распределите их по дну смазанной маслом формы.

Шаг 2. Замешиваем тесто

Подогрейте молоко и растворите в нём мёд. В отдельной миске смешайте муку, соду, соль, специи, измельчённый марципан и изюм. Соедините сухие ингредиенты с молочно-медовой смесью, тщательно перемешайте.

Шаг 3. Готовим пирог

Вылейте тесто в форму поверх яблок. Варите пирог на пару от 1 до 2 часов, в зависимости от толщины слоя теста.

Шаг 4. Подача

Готовый пирог аккуратно переверните на блюдо. Он будет одинаково вкусным и тёплым, и охлаждённым.

Советы для идеального пирога

Овсяное молоко — бюджетная альтернатива кокосовому и миндальному, его можно найти в любом супермаркете.

Вместо арахисового масла можно использовать кокосовое или растительное.

Если хотите ещё больше вкуса, добавьте в тесто немного рубленых орехов.

Этот пирог доказывает: постная выпечка может быть ароматной, сочной и невероятно вкусной!