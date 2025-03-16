Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 места, где ваш парфюм умрёт через пару часов — и это не ваше запястье
Рай для гурманов и эстетов: этот город идеально подходит для соло-туристов
Народные методы против колорадского жука — какие из них просто миф
Фитнес-браслеты — друзья или враги: правда о точности измерения пульса
Пушистые аристократы: топ-5 самых популярных пород кошек в России
Ледниковый период в Европе: без российского газа континент ждёт катастрофа
Заправка до полного бака – привычка, которая может обойтись дорого
Двойное очищение – секрет молодой кожи, который скрывают косметологи
Добавьте уюта в интерьер: творческий декор зеркальной поверхности

Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод

2:38
Еда

Домашний "коньяк" с черносливом — легендарная настойка, родом из советских времён. Конечно, настоящий коньяк здесь и не ночевал, но умельцы создавали напиток, максимально напоминающий его по вкусу. Главный секрет — дубовая щепа, которая придаёт настойке тот самый аромат выдержки в бочке. Добавьте к этому сухофрукты и пряности — и результат вас удивит.

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

Что понадобится

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Водка — 0,5 л
  • Чернослив — 5 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Корица — 1/4 палочки
  • Гвоздика — 1 шт.
  • Душистый перец — 3 горошины
  • Дубовая щепа — 1 ч. л.

Как приготовить домашний "коньяк" с черносливом

Шаг 1. Подготовка чернослива

Чернослив часто обрабатывают маслами для товарного вида, поэтому его нужно тщательно вымыть. Лучше всего использовать зубную щётку, чтобы очистить все складочки. Затем обдайте чернослив кипятком и обсушите. Можно разрезать его на кусочки, но это необязательно.

Шаг 2. Подготовка ингредиентов

Слегка разомните пряности в ступке, чтобы они лучше раскрыли аромат. Переложите их в стеклянную банку объёмом 0,7-1 л. Туда же добавьте дубовую щепу, ванильный сахар и чернослив.

Шаг 3. Настаивание

Влейте водку, закройте банку крышкой и уберите в тёмное место на 12-14 дней. Раз в день встряхивайте банку, чтобы процесс экстракции проходил равномерно.

Шаг 4. Фильтрация

Когда напиток настоится, процедите его через мелкое сито, застеленное марлей. Цвет будет слегка мутноватым — дайте "коньяку" дозреть ещё 5-7 дней.

Шаг 5. Финальная очистка

Пропустите настойку через ватные диски, вложенные в воронку. Готовый напиток разлейте по бутылкам. Теперь остаётся только наслаждаться вкусом или удивлять гостей!

Полезные советы

  • Если нет дубовой щепы, её можно заменить аптечной корой дуба, но это менее элегантное решение.
  • Для усиления вкуса добавьте в настойку какао, кофе или другие сухофрукты. Они создадут дополнительные оттенки, как в настоящем коньяке.
  • Если хотите упростить рецепт, используйте чёрный чай — он добавит терпкость, но без аромата дуба.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Домашние животные
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Последние материалы
Двойное очищение – секрет молодой кожи, который скрывают косметологи
Добавьте уюта в интерьер: творческий декор зеркальной поверхности
Катастрофа современности — древний вулкан угрожает нашему миру
Telegram под ударом: Дурову разрешили выезд несмотря на уголовное дело
Важна не только цена: как по одному признаку понять, что топливо плохое
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции
Твои складки — твоя проблема! Как правильно носить юбки, чтобы выглядеть стройнее
Эти собаки идеально подойдут для квартиры: не линяют, не пахнут, не капризничают
Не торопитесь выбрасывать проросший лук — вот как он может пригодиться
Первые смельчаки: туристы открыли купальный сезон в Турции при +28°С
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.