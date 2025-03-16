Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний "коньяк" с черносливом — легендарная настойка, родом из советских времён. Конечно, настоящий коньяк здесь и не ночевал, но умельцы создавали напиток, максимально напоминающий его по вкусу. Главный секрет — дубовая щепа, которая придаёт настойке тот самый аромат выдержки в бочке. Добавьте к этому сухофрукты и пряности — и результат вас удивит.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

Что понадобится

Ингредиенты (на 10 порций):

Водка — 0,5 л

Чернослив — 5 шт.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Корица — 1/4 палочки

Гвоздика — 1 шт.

Душистый перец — 3 горошины

Дубовая щепа — 1 ч. л.

Как приготовить домашний "коньяк" с черносливом

Шаг 1. Подготовка чернослива

Чернослив часто обрабатывают маслами для товарного вида, поэтому его нужно тщательно вымыть. Лучше всего использовать зубную щётку, чтобы очистить все складочки. Затем обдайте чернослив кипятком и обсушите. Можно разрезать его на кусочки, но это необязательно.

Шаг 2. Подготовка ингредиентов

Слегка разомните пряности в ступке, чтобы они лучше раскрыли аромат. Переложите их в стеклянную банку объёмом 0,7-1 л. Туда же добавьте дубовую щепу, ванильный сахар и чернослив.

Шаг 3. Настаивание

Влейте водку, закройте банку крышкой и уберите в тёмное место на 12-14 дней. Раз в день встряхивайте банку, чтобы процесс экстракции проходил равномерно.

Шаг 4. Фильтрация

Когда напиток настоится, процедите его через мелкое сито, застеленное марлей. Цвет будет слегка мутноватым — дайте "коньяку" дозреть ещё 5-7 дней.

Шаг 5. Финальная очистка

Пропустите настойку через ватные диски, вложенные в воронку. Готовый напиток разлейте по бутылкам. Теперь остаётся только наслаждаться вкусом или удивлять гостей!

Полезные советы

Если нет дубовой щепы, её можно заменить аптечной корой дуба, но это менее элегантное решение.

Для усиления вкуса добавьте в настойку какао, кофе или другие сухофрукты. Они создадут дополнительные оттенки, как в настоящем коньяке.

Если хотите упростить рецепт, используйте чёрный чай — он добавит терпкость, но без аромата дуба.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

