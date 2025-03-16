Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод

Домашний "коньяк" с черносливом — легендарная настойка, родом из советских времён. Конечно, настоящий коньяк здесь и не ночевал, но умельцы создавали напиток, максимально напоминающий его по вкусу. Главный секрет — дубовая щепа, которая придаёт настойке тот самый аромат выдержки в бочке. Добавьте к этому сухофрукты и пряности — и результат вас удивит.
Ингредиенты (на 10 порций):
Чернослив часто обрабатывают маслами для товарного вида, поэтому его нужно тщательно вымыть. Лучше всего использовать зубную щётку, чтобы очистить все складочки. Затем обдайте чернослив кипятком и обсушите. Можно разрезать его на кусочки, но это необязательно.
Слегка разомните пряности в ступке, чтобы они лучше раскрыли аромат. Переложите их в стеклянную банку объёмом 0,7-1 л. Туда же добавьте дубовую щепу, ванильный сахар и чернослив.
Влейте водку, закройте банку крышкой и уберите в тёмное место на 12-14 дней. Раз в день встряхивайте банку, чтобы процесс экстракции проходил равномерно.
Когда напиток настоится, процедите его через мелкое сито, застеленное марлей. Цвет будет слегка мутноватым — дайте "коньяку" дозреть ещё 5-7 дней.
Пропустите настойку через ватные диски, вложенные в воронку. Готовый напиток разлейте по бутылкам. Теперь остаётся только наслаждаться вкусом или удивлять гостей!
Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.
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