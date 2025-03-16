Не торопитесь выбрасывать проросший лук — вот как он может пригодиться

Без лука сложно представить кухню. Он делает блюда ароматными, насыщает их вкусом и хранится долго. Но что делать, если луковицы начинают прорастать или становятся мягкими? Можно ли их использовать или пора отправлять в мусор?
Если на луковице появились зелёные ростки, не спешите её выбрасывать. В отличие от проросшего картофеля, который может быть опасен, свежие побеги лука абсолютно безопасны. Более того, в них содержится много витаминов А и С, которые полезны для иммунитета и зрения. Просто используйте зелёные перья для украшения блюд, салатов или сэндвичей.
Если лук стал мягким, на нём появились вмятины или влажные пятна — это уже тревожный знак. Такие изменения говорят о начале гниения. Использовать этот лук в пищу опасно, так как в процессе разложения выделяются токсины, способные вызвать отравление.
Плесневый налёт — ещё один повод немедленно избавиться от лука. Отрезать поражённый участок бесполезно: микотоксины проникают глубоко в структуру овоща и поражают его весь. Такой лук становится идеальной средой для размножения бактерий, которые могут привести к серьёзному пищевому отравлению.
Храните лук в сухом, хорошо проветриваемом месте, чтобы он оставался свежим как можно дольше!
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?