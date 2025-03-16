Кто сказал, что без пергамента нельзя печь? Эти хитрости спасут любой рецепт

Бумага для выпечки — настоящая палочка-выручалочка на кухне. Она не даёт тесту прилипнуть, упрощает уборку и помогает выпечке равномерно пропекаться. Но что делать, если рулон внезапно закончился? Не спешите отменять кулинарные планы — есть несколько отличных альтернатив!
Если вы часто печёте, силиконовый коврик станет вашей лучшей инвестицией. Он выдерживает высокие температуры, легко моется и может использоваться не один раз. Выпечка на нём не прилипает, а противень остаётся чистым.
Алюминиевая фольга есть на каждой кухне, и она тоже может заменить бумагу для выпечки. Главное — не забыть её смазать маслом, иначе тесто прилипнет.
Если у вас есть пергаментная бумага для хранения продуктов, используйте её. Она обладает теми же антипригарными свойствами и выдерживает высокие температуры.
Наши бабушки обходились без всякой бумаги: просто смазывали противень сливочным или растительным маслом и слегка присыпали мукой. Этот способ до сих пор работает на ура!
Любите азиатскую кухню? Тогда у вас, возможно, найдётся рисовая бумага. Она не только не даёт тесту прилипнуть, но и может добавить интересную текстуру вашей выпечке.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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