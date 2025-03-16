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Кто сказал, что без пергамента нельзя печь? Эти хитрости спасут любой рецепт

1:34
Еда

Бумага для выпечки — настоящая палочка-выручалочка на кухне. Она не даёт тесту прилипнуть, упрощает уборку и помогает выпечке равномерно пропекаться. Но что делать, если рулон внезапно закончился? Не спешите отменять кулинарные планы — есть несколько отличных альтернатив!

Противень с бумагой для выпечки
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Противень с бумагой для выпечки

Силиконовый коврик — удобство на годы

Если вы часто печёте, силиконовый коврик станет вашей лучшей инвестицией. Он выдерживает высокие температуры, легко моется и может использоваться не один раз. Выпечка на нём не прилипает, а противень остаётся чистым.

Фольга с маслом — проверенный вариант

Алюминиевая фольга есть на каждой кухне, и она тоже может заменить бумагу для выпечки. Главное — не забыть её смазать маслом, иначе тесто прилипнет.

Пергамент для упаковки тоже подойдёт

Если у вас есть пергаментная бумага для хранения продуктов, используйте её. Она обладает теми же антипригарными свойствами и выдерживает высокие температуры.

Бабушкин метод — масло и мука

Наши бабушки обходились без всякой бумаги: просто смазывали противень сливочным или растительным маслом и слегка присыпали мукой. Этот способ до сих пор работает на ура!

Неожиданный лайфхак — рисовая бумага

Любите азиатскую кухню? Тогда у вас, возможно, найдётся рисовая бумага. Она не только не даёт тесту прилипнуть, но и может добавить интересную текстуру вашей выпечке.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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