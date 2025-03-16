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Антипригарное покрытие портится быстрее, чем кажется — причина вас удивит

1:56
Еда

Антипригарная сковорода — настоящая находка для кухни. Благодаря ей еда не пригорает, готовится равномерно и требует минимум масла. Однако даже самая дорогая посуда быстро придёт в негодность, если обращаться с ней неправильно.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Ошибка №1: Разогрев пустой сковороды

Некоторые хозяйки ставят сковороду на огонь, пока нарезают продукты. Но для антипригарного покрытия это настоящая катастрофа. Уже при 260°C оно начинает разрушаться, а достичь этой температуры можно всего за пару минут на среднем или сильном огне. Чтобы избежать перегрева, добавляйте в сковороду хотя бы каплю масла или кусочек масла перед тем, как ставить её на плиту.

Ошибка №2: Использование металлических лопаток

Лопатки, вилки и ножи с металлическими краями — злейшие враги антипригарной поверхности. Они царапают и буквально "счищают" защитный слой. Со временем на покрытии появляются микроповреждения, которые делают его бесполезным. Лучший выбор — силиконовые, пластиковые или деревянные принадлежности.

Ошибка №3: Хранение сковородок стопкой

Если складывать сковороды друг в друга, дно верхней посуды неизбежно царапает внутреннюю поверхность нижней. В результате покрытие повреждается, а сковорода начинает терять антипригарные свойства. Лучше хранить их отдельно или использовать мягкие прокладки между сковородами.

Как продлить срок службы антипригарной сковороды

  • Не перегревайте посуду, ставьте её на огонь только с маслом или продуктами.
  • Используйте силиконовые, деревянные или пластиковые аксессуары.
  • Храните сковороды отдельно или используйте прокладки.

Следуя этим простым правилам, ваша антипригарная сковорода прослужит гораздо дольше!

Уточнения

Антипригарное покрытие — покрытие, предназначенное уменьшить прилипание к защищаемой им поверхности. Антипригарное покрытие на посуде — основная ниша использования антипригарных покрытий, позволяет обжаривать продукты без какого-либо прилипания в процессе жарки. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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