Спортзал после еды — заряд бодрости или билет в больницу

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Заниматься спортом сразу после еды или подождать? Этот вопрос вызывает горячие споры среди любителей фитнеса. Некоторые уверены, что активность после еды вредна, другие же не видят в этом проблемы. Разбираемся, где правда.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Фитнес

Что происходит в организме после еды

После приёма пищи кровь направляется к органам пищеварения, помогая переработать еду. Но если сразу же приступить к интенсивной тренировке, организм перераспределит кровь к работающим мышцам, что может негативно сказаться на пищеварении. Итог — дискомфорт, тяжесть, а иногда и тошнота или рвота.

Как спорт влияет на пищеварение

Небольшая физическая активность, например, неспешная прогулка, наоборот, может улучшить пищеварение и ускорить метаболизм. Но если речь идёт о беге, силовых тренировках или кардионагрузках, торопиться не стоит.

Оптимальное время для начала тренировки зависит от типа и количества съеденной пищи.

Если вы съели лёгкий перекус, подождите 30-60 минут.

После полноценного обеда или ужина лучше подождать 2-3 часа.

Тренировки натощак тоже не всегда полезны — низкий уровень глюкозы может вызвать слабость и головокружение.

Как понять, что организм готов к нагрузке

Лучший ориентир — собственное самочувствие. Если после еды ощущается тяжесть, подождите дольше. Если же вы чувствуете лёгкость и энергию — можно приступать.

Но есть универсальный совет: перед тренировкой лучше избегать жирной и тяжёлой пищи. Она дольше переваривается и может стать причиной неприятных ощущений.

Заниматься спортом сразу после еды не рекомендуется, особенно если речь идёт о тяжёлых нагрузках. Оптимальный перерыв между приёмом пищи и тренировкой — от 30 минут до 3 часов, в зависимости от объёма съеденного. А лёгкая активность после еды, наоборот, может принести пользу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



