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Спортзал после еды — заряд бодрости или билет в больницу

2:08
Еда

Заниматься спортом сразу после еды или подождать? Этот вопрос вызывает горячие споры среди любителей фитнеса. Некоторые уверены, что активность после еды вредна, другие же не видят в этом проблемы. Разбираемся, где правда.

Фитнес
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Фитнес

Что происходит в организме после еды

После приёма пищи кровь направляется к органам пищеварения, помогая переработать еду. Но если сразу же приступить к интенсивной тренировке, организм перераспределит кровь к работающим мышцам, что может негативно сказаться на пищеварении. Итог — дискомфорт, тяжесть, а иногда и тошнота или рвота.

Как спорт влияет на пищеварение

Небольшая физическая активность, например, неспешная прогулка, наоборот, может улучшить пищеварение и ускорить метаболизм. Но если речь идёт о беге, силовых тренировках или кардионагрузках, торопиться не стоит.

Оптимальное время для начала тренировки зависит от типа и количества съеденной пищи.

  • Если вы съели лёгкий перекус, подождите 30-60 минут.
  • После полноценного обеда или ужина лучше подождать 2-3 часа.
  • Тренировки натощак тоже не всегда полезны — низкий уровень глюкозы может вызвать слабость и головокружение.

Как понять, что организм готов к нагрузке

Лучший ориентир — собственное самочувствие. Если после еды ощущается тяжесть, подождите дольше. Если же вы чувствуете лёгкость и энергию — можно приступать.

Но есть универсальный совет: перед тренировкой лучше избегать жирной и тяжёлой пищи. Она дольше переваривается и может стать причиной неприятных ощущений.

Заниматься спортом сразу после еды не рекомендуется, особенно если речь идёт о тяжёлых нагрузках. Оптимальный перерыв между приёмом пищи и тренировкой — от 30 минут до 3 часов, в зависимости от объёма съеденного. А лёгкая активность после еды, наоборот, может принести пользу.

Уточнения

Фи́тнес  — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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