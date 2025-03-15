Зачем в ресторанах добавляют соду в блюда — секреты, о которых не принято говорить

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые повара считают её кулинарным лайфхаком, другие — опасным ингредиентом, который способен испортить блюдо. Однако пищевая сода давно используется в заведениях общепита, и далеко не только в выпечке. Почему её добавляют даже туда, где её не должно быть, и как это влияет на вкус и качество еды?

Секрет мягкости и пышности

Пищевая сода — это не просто разрыхлитель. Она играет ключевую роль в изменении структуры продуктов.

В общепитах её часто используют, чтобы:

Размягчить мясо . Особенно это касается недорогих сортов, таких как говядина или печень. Сода меняет волокна, делая их более рыхлыми, из-за чего мясо становится мягче и быстрее готовится.

. Особенно это касается недорогих сортов, таких как говядина или печень. Сода меняет волокна, делая их более рыхлыми, из-за чего мясо становится мягче и быстрее готовится. Ускорить процесс варки . Некоторые овощи, особенно фасоль, горох и картофель, варятся гораздо быстрее, если добавить немного соды. Это помогает сэкономить время и ресурсы.

. Некоторые овощи, особенно фасоль, горох и картофель, варятся гораздо быстрее, если добавить немного соды. Это помогает сэкономить время и ресурсы. Сделать тесто воздушным. В выпечке сода выступает разрыхлителем, который работает в паре с кислотой. Она позволяет тесту подняться, придавая ему пышность и лёгкость.

Как сода влияет на вкус

Несмотря на свои полезные свойства, сода может испортить блюдо, если её используют неправильно. Избыточное количество приводит к характерному "мыльному" привкусу, который тяжело скрыть даже с помощью специй. Поэтому в ресторанах и кафе важно тщательно контролировать её количество.

Маскировка и удешевление продуктов

Не все заведения общепита используют соду ради улучшения качества еды.

Иногда её добавляют, чтобы:

Замаскировать не самый свежий продукт . Сода может приглушить неприятный запах мяса или рыбы, сделав его менее заметным.

. Сода может приглушить неприятный запах мяса или рыбы, сделав его менее заметным. Экономить на ингредиентах. Благодаря соде можно использовать менее качественные продукты, но при этом добиваться желаемой текстуры.

Стоит ли опасаться блюд с содой

В небольших количествах пищевая сода безопасна. Однако её избыток может негативно сказаться на желудке, провоцируя изжогу или дискомфорт. Поэтому, если блюдо кажется слишком мягким, пушистым или имеет странный привкус — есть повод задуматься, не переборщил ли повар с этим ингредиентом.

Уточнения

Пищевая сода, питьевая сода — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .



