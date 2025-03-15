Зачем в ресторанах добавляют соду в блюда — секреты, о которых не принято говорить

Некоторые повара считают её кулинарным лайфхаком, другие — опасным ингредиентом, который способен испортить блюдо. Однако пищевая сода давно используется в заведениях общепита, и далеко не только в выпечке. Почему её добавляют даже туда, где её не должно быть, и как это влияет на вкус и качество еды?
Пищевая сода — это не просто разрыхлитель. Она играет ключевую роль в изменении структуры продуктов.
Несмотря на свои полезные свойства, сода может испортить блюдо, если её используют неправильно. Избыточное количество приводит к характерному "мыльному" привкусу, который тяжело скрыть даже с помощью специй. Поэтому в ресторанах и кафе важно тщательно контролировать её количество.
Не все заведения общепита используют соду ради улучшения качества еды.
В небольших количествах пищевая сода безопасна. Однако её избыток может негативно сказаться на желудке, провоцируя изжогу или дискомфорт. Поэтому, если блюдо кажется слишком мягким, пушистым или имеет странный привкус — есть повод задуматься, не переборщил ли повар с этим ингредиентом.
Пищевая сода, питьевая сода — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
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