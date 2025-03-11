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Завтрак, который продлит молодость и укрепит здоровье — добавьте эти ингредиенты

2:17
Еда

Завтрак часто называют самым важным приёмом пищи, ведь он запускает обмен веществ и влияет на самочувствие в течение дня. Однако традиционные утренние блюда, такие как хлопья или яйца, могут быть не самым удачным выбором. Почему и чем их заменить?

Завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Завтрак

Что не так с привычными завтраками?

  • Хлопья и каши из магазина часто содержат много сахара и рафинированной муки, что вызывает скачки глюкозы и быстрое чувство голода.
  • Яйца — полезны, но не дают достаточного разнообразия питательных веществ, которые нужны организму по утрам.

Какой завтрак действительно полезен?

По мнению Антонио Эскрибано, специалиста по эндокринологии и питанию, идеальный завтрак — по средиземноморскому принципу.

Основные компоненты:

Оливковое масло — богато полезными жирами, защищает сердце, обладает антиоксидантными свойствами.

Цельнозерновой хлеб — медленно усваиваемый углевод, который даёт энергию без резких скачков сахара.

Постный белок (сыровяленая ветчина, курица, тунец) — насыщает надолго и поддерживает мышечную массу.

Свежие помидоры — содержат ликопин, мощный антиоксидант, полезный для сердца и клеток.

Почему это лучше, чем яйца и хлопья?

Такой завтрак:

  • Дольше сохраняет чувство сытости.
  • Обеспечивает организм ключевыми макро- и микроэлементами.
  • Не вызывает резких скачков сахара в крови.

Важно: баланс — ключ к успеху. Переедать даже полезными продуктами не стоит — важно соблюдать меру, особенно с хлебом и маслом.

Роль молочных продуктов

Эксперты также советуют включать молоко или йогурт, которые содержат жирорастворимые витамины A, D и K. Они укрепляют кости, поддерживают иммунитет и помогают организму усваивать минералы.

Выбираем осознанный завтрак

Если завтрак состоит из натуральных и сбалансированных продуктов, он заряжает энергией на весь день, помогает контролировать уровень сахара и способствует здоровому весу.

Готовы попробовать альтернативный завтрак, который может изменить ваши привычки в питании?

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Завтрак, который продлит молодость и укрепит здоровье — добавьте эти ингредиенты
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