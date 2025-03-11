Завтрак, который продлит молодость и укрепит здоровье — добавьте эти ингредиенты

Завтрак часто называют самым важным приёмом пищи, ведь он запускает обмен веществ и влияет на самочувствие в течение дня. Однако традиционные утренние блюда, такие как хлопья или яйца, могут быть не самым удачным выбором. Почему и чем их заменить?
По мнению Антонио Эскрибано, специалиста по эндокринологии и питанию, идеальный завтрак — по средиземноморскому принципу.
Основные компоненты:
Оливковое масло — богато полезными жирами, защищает сердце, обладает антиоксидантными свойствами.
Цельнозерновой хлеб — медленно усваиваемый углевод, который даёт энергию без резких скачков сахара.
Постный белок (сыровяленая ветчина, курица, тунец) — насыщает надолго и поддерживает мышечную массу.
Свежие помидоры — содержат ликопин, мощный антиоксидант, полезный для сердца и клеток.
Такой завтрак:
Важно: баланс — ключ к успеху. Переедать даже полезными продуктами не стоит — важно соблюдать меру, особенно с хлебом и маслом.
Эксперты также советуют включать молоко или йогурт, которые содержат жирорастворимые витамины A, D и K. Они укрепляют кости, поддерживают иммунитет и помогают организму усваивать минералы.
Если завтрак состоит из натуральных и сбалансированных продуктов, он заряжает энергией на весь день, помогает контролировать уровень сахара и способствует здоровому весу.
Готовы попробовать альтернативный завтрак, который может изменить ваши привычки в питании?
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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