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Не все углеводы вредны — эти 3 продукта улучшат здоровье и подарят энергию

2:20
Еда

Многие уверены, что углеводы вредны, но это распространённый миф. На самом деле не все углеводы одинаковы — важно понимать разницу между простыми и сложными. Последние обеспечивают организм энергией на долгое время, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и даже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Почему сложные углеводы полезны?

Американский писатель Дэн Бюттнер долгие годы исследовал секреты долголетия в так называемых "голубых зонах" — регионах, где люди живут дольше всего. Он выявил, что основа рациона долгожителей — это растительные продукты, богатые сложными углеводами:

✔ Фасоль
✔ Сладкий картофель
✔ Киноа

"Мы привыкли считать, что все углеводы вредны, но это не так. Самые полезные продукты, такие как чечевица или фасоль, тоже содержат углеводы. Разница в том, что это сложные углеводы, а не простые сахара, которые есть в конфетах и выпечке," — объясняет Бюттнер.

Чем вредны простые углеводы?

Разница между простыми и сложными углеводами заключается в структуре молекул сахара. Простые углеводы быстро расщепляются, вызывая скачки сахара в крови, а затем резкое чувство голода. Они содержатся в:

  • Газированных напитках
  • Выпечке
  • Фастфуде
  • Конфетах и рафинированном сахаре

Регулярное употребление таких продуктов повышает уровень триглицеридов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждает Американская ассоциация сердца.

Какие гарниры выбирать для здоровья?

Сложные углеводы перевариваются медленно, дают чувство насыщения надолго и снабжают организм энергией без скачков сахара.

Наиболее полезными гарнирами считаются:

  • Фасоль — богата белком и клетчаткой
  • Сладкий картофель — содержит бета-каротин и антиоксиданты
  • Киноа — безглютеновый источник белка и магния

Известно, что Дженнифер Энистон придерживается диеты на основе киноа и считает, что именно это помогает ей сохранять молодость и стройность.

Секрет здорового питания прост: чем больше сложных углеводов в рационе, тем стабильнее энергия и лучше самочувствие.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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