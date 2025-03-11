Не все углеводы вредны — эти 3 продукта улучшат здоровье и подарят энергию

Многие уверены, что углеводы вредны, но это распространённый миф. На самом деле не все углеводы одинаковы — важно понимать разницу между простыми и сложными. Последние обеспечивают организм энергией на долгое время, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и даже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Американский писатель Дэн Бюттнер долгие годы исследовал секреты долголетия в так называемых "голубых зонах" — регионах, где люди живут дольше всего. Он выявил, что основа рациона долгожителей — это растительные продукты, богатые сложными углеводами:
✔ Фасоль
✔ Сладкий картофель
✔ Киноа
"Мы привыкли считать, что все углеводы вредны, но это не так. Самые полезные продукты, такие как чечевица или фасоль, тоже содержат углеводы. Разница в том, что это сложные углеводы, а не простые сахара, которые есть в конфетах и выпечке," — объясняет Бюттнер.
Разница между простыми и сложными углеводами заключается в структуре молекул сахара. Простые углеводы быстро расщепляются, вызывая скачки сахара в крови, а затем резкое чувство голода. Они содержатся в:
Регулярное употребление таких продуктов повышает уровень триглицеридов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждает Американская ассоциация сердца.
Сложные углеводы перевариваются медленно, дают чувство насыщения надолго и снабжают организм энергией без скачков сахара.
Наиболее полезными гарнирами считаются:
Известно, что Дженнифер Энистон придерживается диеты на основе киноа и считает, что именно это помогает ей сохранять молодость и стройность.
Секрет здорового питания прост: чем больше сложных углеводов в рационе, тем стабильнее энергия и лучше самочувствие.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
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