Попробуйте этот вариант котлет по-киевски — гости будут в восторге

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты по-киевски — это классика ресторанной кухни, но приготовить их дома не так сложно, как кажется. Более того, домашний вариант получается нежнее, вкуснее и гораздо дешевле.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ котлета по киевски

Мы предлагаем небольшую хитрость: добавим в начинку сливочный сыр, который сделает её более нежной и тягучей. Готовы попробовать?

Что понадобится?

Куриная грудка (филе) — 4 шт.

Сливочное масло — 80 г

Сливочный сыр — 60 г

Яйца — 2 шт.

Панировочные сухари — 1,5 стакана

Мука — 1,5 стакана

Соль, чёрный перец — по вкусу

Растительное масло — для фритюра

Как готовить?

Удалите малое филе (небольшой кусочек мякоти на грудке) — оно не понадобится. Отбейте грудку, накрыв её плёнкой. Один край сделайте тоньше, чтобы было легче свернуть котлету. Подготовьте начинку: масло разрежьте на 4 части, смешайте с сыром, сформируйте продолговатые кусочки. Заверните начинку в куриное филе, подбирая края, чтобы котлета напоминала по форме грушу. Разогрейте большое количество масла до 160 °C. Обваляйте котлету в муке, затем в яичном кляре, после — в сухарях. Обжаривайте во фритюре до золотистой корочки, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Хозяйке на заметку

Чтобы сделать котлету ещё вкуснее, можно добавить в масло рубленый укроп и лимонный сок. Такой вариант считается классическим и делает вкус начинки ярче.

Попробуйте этот рецепт, и ваши котлеты по-киевски станут главным хитом на домашнем столе!

Уточнения

Котлета по-киевски — блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла.

