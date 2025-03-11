Попробуйте этот вариант котлет по-киевски — гости будут в восторге

Котлеты по-киевски — это классика ресторанной кухни, но приготовить их дома не так сложно, как кажется. Более того, домашний вариант получается нежнее, вкуснее и гораздо дешевле.
Мы предлагаем небольшую хитрость: добавим в начинку сливочный сыр, который сделает её более нежной и тягучей. Готовы попробовать?
Чтобы сделать котлету ещё вкуснее, можно добавить в масло рубленый укроп и лимонный сок. Такой вариант считается классическим и делает вкус начинки ярче.
Попробуйте этот рецепт, и ваши котлеты по-киевски станут главным хитом на домашнем столе!
Котлета по-киевски — блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла.
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