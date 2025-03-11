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Попробуйте этот вариант котлет по-киевски — гости будут в восторге

1:51
Еда

Котлеты по-киевски — это классика ресторанной кухни, но приготовить их дома не так сложно, как кажется. Более того, домашний вариант получается нежнее, вкуснее и гораздо дешевле.

котлета по киевски
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлета по киевски

Мы предлагаем небольшую хитрость: добавим в начинку сливочный сыр, который сделает её более нежной и тягучей. Готовы попробовать?

Что понадобится?

  • Куриная грудка (филе) — 4 шт.
  • Сливочное масло — 80 г
  • Сливочный сыр — 60 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 1,5 стакана
  • Мука — 1,5 стакана
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Растительное масло — для фритюра

Как готовить?

  1. Удалите малое филе (небольшой кусочек мякоти на грудке) — оно не понадобится.
  2. Отбейте грудку, накрыв её плёнкой. Один край сделайте тоньше, чтобы было легче свернуть котлету.
  3. Подготовьте начинку: масло разрежьте на 4 части, смешайте с сыром, сформируйте продолговатые кусочки.
  4. Заверните начинку в куриное филе, подбирая края, чтобы котлета напоминала по форме грушу.
  5. Разогрейте большое количество масла до 160 °C.
  6. Обваляйте котлету в муке, затем в яичном кляре, после — в сухарях.
  7. Обжаривайте во фритюре до золотистой корочки, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Хозяйке на заметку

Чтобы сделать котлету ещё вкуснее, можно добавить в масло рубленый укроп и лимонный сок. Такой вариант считается классическим и делает вкус начинки ярче.

Попробуйте этот рецепт, и ваши котлеты по-киевски станут главным хитом на домашнем столе!

Уточнения

Котлета по-киевски — блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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